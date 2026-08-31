 Bakının bəzi yollarında tıxac var - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında tıxac var - SİYAHI

First News Media09:09 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında tıxac var - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

2. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

5. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

1news TV

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Cəmiyyət

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Cəbrayılın iki kəndində yeni sakinlərə evlərinin açarları verilib - YENİLƏNİB

Bakı–Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

Son xəbərlər

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:17

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Bu gün, 13:15

Kamran Əliyev: Azərbaycan və Çin Baş prokurorluqları arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur

Bu gün, 13:06

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:03

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Bu gün, 12:39

"Qarabağ" Dani Boltla yolları ayırıb

Bu gün, 12:25

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 12:17

"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

Bu gün, 12:15

Tramp: İran nüvə silahına sahib olmayacaq

Bu gün, 12:05

Azərbaycanda 1,1 milyon insanın pensiyası artırılacaq

Bu gün, 12:05

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Bu gün, 11:49

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Bu gün, 11:39

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 11:24

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Bu gün, 11:21

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 11:13

Tibb və təhsil işçilərinə güzəştli kredit imkanı – illik 8,5%-dən

Bu gün, 11:10

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 11:05

Bəzi yerlərdə leysan yağır - Faktiki hava

Bu gün, 11:00

Psixoloqun azyaşlıya vurmasının görüntüsü yayıldı: Oksana Rəsulova polisə müraciət etdi

Bu gün, 10:54

Bu qəsəbədə küçədə hamı xalatla gəzir

Bu gün, 10:54
Bütün xəbərlər