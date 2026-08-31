 Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

First News Media10:31 - Bu gün
Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XIN) Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

"Qardaş Qırğızıstan xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Milli Günün mübarək, Qırğızıstan!" - paylaşımda qeyd olunub.

 

 

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