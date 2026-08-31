Azərbaycan XİN Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XIN) Qırğızıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Qırğızıstan xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Milli Günün mübarək, Qırğızıstan!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the brotherly people and the government of Kyrgyzstan on the occasion of National Day.
Happy National Day, Kyrgyzstan ! 🇦🇿🇰🇬@MFA_Kyrgyzstan pic.twitter.com/VYqajjT66o — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 31, 2026
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