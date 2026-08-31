 Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

First News Media14:44 - Bu gün
Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Avqustun 31-də Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib.

1news.az bu barədə dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir. 

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13:17

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bişkekdə Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü keçirilir

1news.az bu barədə dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir. 

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12:52

Bir neçə dəqiqə sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq.

1news.az qeyd edir ki, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Baş naziri Bişkekə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) tədbirlərində iştirak etmək üçün gəliblər.

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