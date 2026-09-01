AMB sentyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,14 % artaraq 1,9730 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,33 % azalaraq 1,9699 manat təşkil edib.
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