 AMB sentyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB sentyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:08 - Bu gün
AMB sentyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,14 % artaraq 1,9730 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,33 % azalaraq 1,9699 manat təşkil edib.

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