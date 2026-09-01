Azərbaycan XİN Özbəkistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Özbəkistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
"Özbəkistanın Milli Günü münasibətilə qardaş Özbəkistanı və xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımızı çatdırırıq.
Azərbaycan Özbəkistanla strateji müttəfiqlər kimi tərəfdaşlığa böyük dəyər verir və dostluq münasibətlərinin bundan sonra daha da möhkəmlənəcəyinə inanır.
Milli Günün mübarək, Özbəkistan!"
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