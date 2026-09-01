 Prezident İlham Əliyev “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Prezident İlham Əliyev “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir - FOTO - YENİLƏNİB

First News Media11:00 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir - FOTO - YENİLƏNİB

Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə iştirak etmək üçün Bişkekdəki "Irıs Ordo" Konqres Mərkəzinə gəlib.

Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi, digər dövlət və hökumət başçılarını salamlayıb.

Sonra "ŞƏT plyus" formatında keçirilən görüşün iştirakçıları birgə foto çəkdiriblər.

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10:46

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərindəki “Irıs Ordo” Konqres Mərkəzinə gəldi.

1news.az xəbər verir ki, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov dövlətimizin başçısını salamladı

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