 İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

First News Media11:24 - Bu gün
İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 3-də ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Joan Pons Sanpietronu qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, qonaq ATƏT məkanında mövcud münaqişələrdən birinin həll olunduğunu və regionda davamlı sülhün təmin edildiyini deyərək, bu xüsusda dövlət başçısını Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyində qazanılmış nailiyyətlər münasibətilə təbrik edib.

Təbriklərə görə təşəkkürünü bildirən dövlət başçısı 30 ilə yaxın müddətdə münaqişənin həllinə məsul olan ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən danışıqlar prosesində hər hansı bir nəticənin əldə edilmədiyini və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrin yerinə yetirilmədiyini təəssüflə vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan özü münaqişəyə hərbi-siyasi vasitələrlə son qoyub, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin edib.

Söhbət zamanı Avropanın bəzi parlament təsisatlarından fərqli olaraq, Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyası ilə təmaslarından və siyasi dialoqdan məmnunluq ifadə edilib.

ATƏT Parlament Assambleyasının gündəliyində də bütün ATƏT məkanına balanslı münasibətin nümayiş etdirilməsinin önəmi vurğulanıb.

Görüşdə mədəniyyətlərarası dialoqa toxunulub, Azərbaycanın bu prosesdə rolu və töhfələri məmnunluqla qeyd edilib.

ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Bakıda keçirilən "Şəhərlərin bərpası üçün humanitar minatəmizləmə: Təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda 4-cü Beynəlxalq Minatəmizləmə Konfransının əhəmiyyətinə toxunaraq, minalar probleminin ATƏT Parlament Assambleyasının gündəliyində də müzakirə olunduğunu bildirib.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

Mövqe

Pərvanə Vəliyeva: Bu islahatlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsində dəyişiklik edilib

İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb

Son xəbərlər

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

Bu gün, 14:02

Azərbaycan və Çin arasında bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:54

İdeoloji-informasiya savaşı tezislərinin transformasiyası və Azərbaycanın geosiyasi prinsipləri

Bu gün, 13:26

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:24

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Bu gün, 13:06

Alen Simonyan Azərbaycana gələcək

Bu gün, 13:00

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Bu gün, 12:53

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bu gün, 12:50

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:36

Bu marşrut xətləri yeni sistemlə işləyəcək

Bu gün, 12:13

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Bu gün, 12:08

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

Bu gün, 11:44

Ceyhun Bayramov litvalı həmkarı ilə danışıb

Bu gün, 11:37

Avqustun havanın temperaturu 27 gün iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 11:32

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:27

Bakı məktəbləri dezinfeksiya olunur - FOTO

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 11:24

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

Bu gün, 11:13

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Bu gün, 10:54

Ötən dövrdə 87 uşaq himayədar ailələrə verilib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər