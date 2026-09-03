 Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

First News Media12:36 - Bu gün
Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Azərbaycanda sentyabrın 4-də 33 dərəcə isti gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-23° isti, gündüz 26-30° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 45-50 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-21° isti, gündüz 28-33° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 19-24° isti olacaq.

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

Mövqe

Pərvanə Vəliyeva: Bu islahatlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Əli Əsədov turizmlə bağlı qurumlara tapşırıq verdi

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Psixoloqun azyaşlıya vurmasının görüntüsü yayıldı: Oksana Rəsulova polisə müraciət etdi

Keçmiş deputat tələbə oldu

Son xəbərlər

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

Bu gün, 14:02

Azərbaycan və Çin arasında bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:54

İdeoloji-informasiya savaşı tezislərinin transformasiyası və Azərbaycanın geosiyasi prinsipləri

Bu gün, 13:26

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:24

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Bu gün, 13:06

Alen Simonyan Azərbaycana gələcək

Bu gün, 13:00

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Bu gün, 12:53

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bu gün, 12:50

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:36

Bu marşrut xətləri yeni sistemlə işləyəcək

Bu gün, 12:13

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Bu gün, 12:08

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

Bu gün, 11:44

Ceyhun Bayramov litvalı həmkarı ilə danışıb

Bu gün, 11:37

Avqustun havanın temperaturu 27 gün iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 11:32

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:27

Bakı məktəbləri dezinfeksiya olunur - FOTO

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 11:24

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

Bu gün, 11:13

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Bu gün, 10:54

Ötən dövrdə 87 uşaq himayədar ailələrə verilib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər