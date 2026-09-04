Azərbaycan Premyer Liqası: IV tura bu gün start verilir
Misli Premyer Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq.
Əvvəlcə "Qəbələ" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Qonaqlar 4 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində yer alıb. 10-cu pillədə qərarlaşan meydan sahibləri 1 xala malikdir.
Günün son matçında "Kəpəz" doğma meydanda "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Gəncə təmsilçisi 3 xalla turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb. 2 xalı olan "Şamaxı" doqquzuncudur.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, IV tur
4 sentyabr
18:00. "Qəbələ" – "İmişli"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Qəbələ şəhər stadionu
20:15. "Kəpəz" – "Şamaxı"
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Gəncə şəhər stadionu
Qeyd edək ki, IV tura sentyabrın 6-da yekun vurulacaq.