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İdman

Azərbaycan Premyer Liqası: IV tura bu gün start verilir

First News Media09:21 - Bu gün
Azərbaycan Premyer Liqası: IV tura bu gün start verilir

Misli Premyer Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq.

Əvvəlcə "Qəbələ" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Qonaqlar 4 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində yer alıb. 10-cu pillədə qərarlaşan meydan sahibləri 1 xala malikdir.

Günün son matçında "Kəpəz" doğma meydanda "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Gəncə təmsilçisi 3 xalla turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb. 2 xalı olan "Şamaxı" doqquzuncudur.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, IV tur

4 sentyabr

18:00. "Qəbələ" – "İmişli"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.

VAR: Rəşad Əhmədov.

AVAR: Eyyub İbrahimov.

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

Qəbələ şəhər stadionu

20:15. "Kəpəz" – "Şamaxı"

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Teymur Teymurov.

Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

Gəncə şəhər stadionu

Qeyd edək ki, IV tura sentyabrın 6-da yekun vurulacaq.

 

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