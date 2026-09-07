Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib
Prezident İlham Əliyev Əziz Səncəri "Şöhrət" ordeni ilə təltif edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Sərəncam imzalayıb.
Ə. Səncər ordenlə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib.
Qeyd edək ki, 1946-cı ildə Mardində anadan olan Əziz Səncər ilk və orta təhsilini Mardində alıb. 1969-cu ildə İstanbul Universitetinin tibb fakultəsindən birincliklə məzun olub. Doktorantura üzrə təhsilini isə Texas Universitetində tanınmış alim Klaud Rupertin laboratoriyasında molekulyar biologiya proqramı əsasında alıb.
O, 1977-1982-ci illər ərzində Yel Universitetində tibb üzrə dərs keçib. 2001-ci ildə Şimali Korolina Seçilmiş Kimyaçı mükafatına layiq görülüb. Bu mükafat Amerika Kimya Cəmiyyəti tərəfindən verilib. 2005-ci ildə isə ABŞ Milli Elmlər Akademiyasına seçilən ilk amerikalı türk olub. Daha sonra isə həyat yoldaşı ilə birlikdə ABŞ-nin Şimali Karolina əyalətində "Karolina Türk Evi"ni yaradaraq ABŞ-də təhsil alan türk tələbələrə dəstək olmağa başlayıb.
Əziz Səncər 2015-ci ildə Kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb.