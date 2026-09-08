 Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Bakı Həftəsi və IV İqlim Həftəsinin ikinci günü keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Bakı Həftəsi və IV İqlim Həftəsinin ikinci günü keçirilir

Faiqə Məmmədova09:55 - Bu gün
Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Bakı Həftəsi və IV İqlim Həftəsinin ikinci günü keçirilir

Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Bakı Həftəsi 2026-nın (BCAW 2026) ikinci günü keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu il ilk dəfə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (UNFCCC) IV İqlim Həftəsi (CW4) ilə paralel keçirilən tədbir artıq üçüncü dəfə təşkil olunur.

Tədbir sentyabrın 11-dək davam edəcək.

Builki tədbirin əsas mövzularını iqlim həllərinin praktik şəkildə həyata keçirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və qarşıdan gələn COP31 sammitinə hazırlıq təşkil edir.

İkinci günün proqramı ekologiya və texnologiyalar sahəsində ən aktual çağırışlara həsr olunan beş panel sessiyası ilə başlayır.

Panel sessiyalarında aşağıdakı mövzular müzakirə olunur:

  • Xəzər regionu: iqlim dəyişmələrinin daxili su hövzələrinə yaratdığı çağırışlar;

  • Süni intellekt və təbii fəlakətlərin xəbərdar edilməsi: süni intellektin erkən xəbərdarlıq sistemlərinə inteqrasiyasının üstünlükləri və riskləri;

  • Yaşıl aqrar sektor: dayanıqlı kənd təsərrüfatının yaradılması üçün rəqəmsal transformasiya və süni intellekt;

  • Rəqəmsal gündəm: COP29-dan İqlim Həftəsinə qədər yaşıl dünya üçün rəqəmsal fəaliyyət yol xəritəsi;

  • Dayanıqlı şəhərlər: WUF13-dən COP31-ə qədər iqlim fəaliyyətinin şəhər ölçüsünün inkişafı.

Bununla yanaşı, iqlimə davamlı kənd təsərrüfatına həsr olunan “Fəaliyyətdə harmoniya” adlı sessiyanın da daxil olduğu tematik dəyirmi masalar keçiriləcək.

Gənclər İqlim Forumunun iki panel sessiyası da təşkil olunacaq. Bu sessiyalarda COP31 ərəfəsində öhdəliklərdən praktiki fəaliyyətə keçid, eləcə də süni intellektin qlobal iqlim böhranının həllində imkanları müzakirə ediləcək.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
129

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dolları ötüb

Cəmiyyət

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Rəsmi

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Nazir: PISA nəticələri ölkənin təhsil göstəricilərini digər dövlətlərlə müqayisə etməyə imkan verir

PISA 2025 – Şagird Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Proqramın nəticələri açıqlanır

ANAMA sədri: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 1 milyondan çox mina ilə çirkləndirilib

Ağır qəzada həlak olan şəxs lisey müəllimi imiş

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Əməkdar arist komaya düşüb

M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

“Kayu” bağçasında uşağın bədənində göyərmələr, diqqətsizlik: Valideynin ittihamlarına rəhbərlikdən CAVAB

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Son xəbərlər

PISA nəticələri təhsil siyasəti üçün mühüm göstəricidir – Emin Əmrullayev

Bu gün, 12:09

Bakı PISA-da riyaziyyat üzrə 29-cu oldu

Bu gün, 12:04

Nazir: PISA nəticələri ölkənin təhsil göstəricilərini digər dövlətlərlə müqayisə etməyə imkan verir

Bu gün, 12:00

PISA 2025 – Şagird Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Proqramın nəticələri açıqlanır

Bu gün, 11:45

Rusiyada qar uçqunu: 11 alpinist ölüb, 6 nəfər itkin düşüb

Bu gün, 11:43

Ronaldo və Messi eyni komandada oynayacaq - Rəsmi

Bu gün, 11:37

ANAMA sədri: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 1 milyondan çox mina ilə çirkləndirilib

Bu gün, 11:27

Gürcüstan azərbaycanlı da daxil daha 61 əcnəbini deportasiya edib

Bu gün, 11:17

Ağır qəzada həlak olan şəxs lisey müəllimi imiş

Bu gün, 11:06

Küləkli hava 4 nəfəri xəstəxanalıq etdi

Bu gün, 10:52

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 mini keçib

Bu gün, 10:31

Tramp: İran müharibəsini qazandıqdan sonra neftin qiyməti kəskin düşəcək

Bu gün, 10:15

"Səbail" Fransa III Liqasından futbolçu transfer edib

Bu gün, 10:03

Abituriyentlərin diqqətinə – Qeydiyyat başa çatır

Bu gün, 09:56

Bakıda İqlim Fəaliyyəti üzrə Bakı Həftəsi və IV İqlim Həftəsinin ikinci günü keçirilir

Bu gün, 09:55

Ölkənin bəzi yerlərində yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:51

Balakəndə qarğıdalı sahəsində narkotik plantasiyası aşkarlanıb

Bu gün, 09:37

Kolleclərin rəhbər heyətinə yeni təyinatlar olub

Bu gün, 09:35

Hacıqabulda avtomobil aşıb, 2 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 09:27

AMB 8 sentyabrın valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:25
Bütün xəbərlər