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Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib - SİYAHI

First News Media14:19 - Bu gün
Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib - SİYAHI

Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslər Media və Yayım Şurasının sədri və üzvləri təyin ediliblər:

Media və Yayım Şurasının sədri

İsmayılov Əhməd Məhəmməd oğlu

Media və Yayım Şurasının üzvləri

Abdullayev Məhəmməd İzzət oğlu

Bəşirli Aynur Əliövsət qızı

Kərimova Rəqsanə Tofik qızı

Məmmədov Fərhad Rauf oğlu

Nadirov İlkin İlqar oğlu

Novruzov Fazil Hacıverdi oğlu.

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