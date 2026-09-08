Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib - SİYAHI
Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslər Media və Yayım Şurasının sədri və üzvləri təyin ediliblər:
Media və Yayım Şurasının sədri
İsmayılov Əhməd Məhəmməd oğlu
Media və Yayım Şurasının üzvləri
Abdullayev Məhəmməd İzzət oğlu
Bəşirli Aynur Əliövsət qızı
Kərimova Rəqsanə Tofik qızı
Məmmədov Fərhad Rauf oğlu
Nadirov İlkin İlqar oğlu
Novruzov Fazil Hacıverdi oğlu.
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