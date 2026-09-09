 Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

First News Media09:23 - Bu gün
Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,07 % artaraq 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,28 % artaraq 1,9766 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9776

100 Rusiya rublu

1,9766

1 Avstraliya dolları

1,2292

1 Belarus rublu

0,5701

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1272

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2534

1 Danimarka kronu

0,2646

1 Gürcü larisi

0,6521

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,3036

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1774

1 İsveçrə frankı

2,1020

1 İsrail şekeli

0,5633

1 Kanada dolları

1,2343

1 Küveyt dinarı

5,5054

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3746

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5442

1 Moldova leyi

0,0986

1 Norveç kronu

0,1845

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6122

1 Polşa zlotası

0,4585

1 Rumıniya leyi

0,3765

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3447

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3335

Türk lirəsi

0,0351

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,1078

Yeni Zelandiya dolları

0,9956

Qızıl

7448,7965

Gümüş

112,7508

Platin

3122,6450

Palladium

2297,9750
Paylaş:
69

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycanda ÜDM 1,2 faiz artıb - 8 ayın göstəriciləri

Mövqe

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Cəmiyyət

Mədəniyyət Nazirliyi Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanda ÜDM 1,2 faiz artıb - 8 ayın göstəriciləri

Azərbaycan nefti bahalaşdı

Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

Dünya bazarında qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Azərbaycan nefti yenə bahalaşdı

Pərviz Şahbazov: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın “yaşıl” keçidinin əsas əraziləridir

Qızıl və gümüşün qiymətində eniş qeydə alındı

Son xəbərlər

Azərbaycanda ÜDM 1,2 faiz artıb - 8 ayın göstəriciləri

Bu gün, 11:12

Sabirabadda qəsdən yanğın törətmək istəyən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 11:01

İran ABŞ-nin iki hərbi gəmisini ballistik raketlərlə vurduğunu açıqlayıb

Bu gün, 10:57

İşə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 10:56

Bağçalara qəbul prosesi yenidən başlayır

Bu gün, 10:44

Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanaya yerləşdirildi

Bu gün, 10:24

DİN: Ötən gün 51 cinayət açılıb

Bu gün, 10:23

Azərbaycan nefti bahalaşdı

Bu gün, 10:15

“İçərişəhər”in idarəetmə strukturunda yenilik

Bu gün, 10:14

Mədəniyyət Nazirliyi Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

Bu gün, 10:04

Mehriban Əliyeva Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:51

Xalq artisti Aleksandr Şarovski vəfat edib

Bu gün, 09:49

5 nəfərin həyatını itirdiyi qəza: BDYPİ təhlükəsizlik qaydalarına çağırdı

Bu gün, 09:43

Gəncədə 33 yaşlı kişi bıçaqlanıb, vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 09:38

Zərdabda ağır qəza: 5 nəfər yanaraq ölüb - ADLAR

Bu gün, 09:28

Kolleclərə qəbul olanların NƏZƏRİNƏ – Qeydiyyat başlayır

Bu gün, 09:25

Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI

Bu gün, 09:23

Bakının bu ərazilərində işıqlar sönəcək – SİYAHI

Bu gün, 09:11

Dünya bazarında qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Bu gün, 08:48

Paytaxt yollarında sıxlıq: bu istiqamətlərdə hərəkət çətinləşib

Bu gün, 08:35
Bütün xəbərlər