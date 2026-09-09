Bu günün valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,07 % artaraq 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,28 % artaraq 1,9766 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9776
|
100 Rusiya rublu
|
1,9766
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2292
|
1 Belarus rublu
|
0,5701
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1272
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2534
|
1 Danimarka kronu
|
0,2646
|
1 Gürcü larisi
|
0,6521
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3036
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1774
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1020
|
1 İsrail şekeli
|
0,5633
|
1 Kanada dolları
|
1,2343
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5054
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3746
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5442
|
1 Moldova leyi
|
0,0986
|
1 Norveç kronu
|
0,1845
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6122
|
1 Polşa zlotası
|
0,4585
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3765
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3447
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3335
|
Türk lirəsi
|
0,0351
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,1078
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9956
|
Qızıl
|
7448,7965
|
Gümüş
|112,7508
|
Platin
|
3122,6450
|
Palladium
|2297,9750