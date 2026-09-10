 Atçılara şad xəbər: “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına subsidiya veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Atçılara şad xəbər: “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına subsidiya veriləcək

First News Media15:35 - Bu gün
Atçılara şad xəbər: “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına subsidiya veriləcək

“Qarabağ” və “Dilbaz” atlarının saxlanmasına subsidiya veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.  

Milli at cinslərinin qorunması və sayının artırılması məqsədilə qeydiyyata alınmış “Qarabağ” və “Dilbaz” atlarına illik heyvan subsidiyası tətbiq ediləcək.

2 yaşadək dayçalara 600 manat/baş, 2 yaşdan yuxarı damazlıq dişi atlara 800 manat/baş, damazlıq ayğırlara isə 1000 manat/baş illik subsidiya veriləcək. Heyvanların EKTİS-də qeydiyyatı, elektron çiplənməsi və valideyn mənsubiyyətinin DNT testi ilə təsdiqi subsidiya üçün əsas şərtlərdən olacaq.

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