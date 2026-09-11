Bir gündə 53 şübhəli saxlanıldı
Sentyabrın 10-da ölkə ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən 52, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 9 cinayətin açılması təmin olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 164, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 136 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 22, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 22 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər isə saxlanılıb.
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