 Eşqi Bağırov: Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Eşqi Bağırov: Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndiriləcək

Qafar Ağayev10:27 - Bu gün
Eşqi Bağırov: Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndiriləcək

Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlığının artırılması əsas hədəflər sırasındadır.

1news.az xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib.

O bildirib ki, məktəbəqədər təhsil üzrə əsas hədəflər 2022–2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasından qaynaqlanır.

“Məktəbəqədər təhsil üzrə əsas hədəflərimiz birbaşa 2022–2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasından qaynaqlanır. Burada iki əsas istiqamətimiz var: birincisi — məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; ikincisi — tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlığının artırılması və sertifikatlaşdırma mexanizminin tətbiqi”, - deyə Eşqi Bağırov bildirib.

O qeyd edib ki, əhatəliliyin artırılmasında ölkənin hər yerində eyni modelin tətbiqi nəzərdə tutulmur.

“Fərqli ehtiyaclara cavab vermək üçün bir neçə modeldən paralel istifadə edirik”, - deyə MÜTDA direktoru əlavə edib.

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

İqtisadiyyat

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

İdman

“Sabah”ın dəst-xətti Kerrikin modelinə qarşı: “Old Trafford”dakı məğlubiyyətin təhlili

Cəmiyyət

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

“PAŞA Real Estate” – “FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026”-nın tərəfdaşı oldu - VİDEO

Hazırda Ahıllar Evində 214 şəxsə sosial xidmət göstərilir

Evliliklərinin 1-ci ildönümü faciəyə çevrildi - Şəkidəki istirahət mərkəzində ölüm - FOTO

Bakıda IV İqlim Həftəsi və “Baku Climate Action Week 2026” başlayır

Son xəbərlər

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Bu gün, 17:59

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Bu gün, 17:55

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:39

Belarus müharibəyə hazırlaşır? - Lukaşenkodan açıqlama

Bu gün, 17:28

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Bu gün, 17:15

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Bu gün, 17:13

Braziliyada təyyarə qəzası: ölənlər var

Bu gün, 16:52

Həftəsonu hava dəyişir: leysan və dolu ehtimalı var

Bu gün, 16:46

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

Bu gün, 16:28

Serbiya prezidenti vəzifəsindən istefa verəcək

Bu gün, 16:08

Kolleclərdə boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:05

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 16:05

Azərbaycanla Britaniya arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək

Bu gün, 16:04

Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olublar

Bu gün, 15:32

Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:27

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

Bu gün, 15:25

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 15:16

Ərinin meyitini basdırıb üzərinə gül əkən qadının hökmü AÇIQLANDI

Bu gün, 15:03

Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

Bu gün, 14:54

Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər