Eşqi Bağırov: Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndiriləcək
Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlığının artırılması əsas hədəflər sırasındadır.
1news.az xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib.
O bildirib ki, məktəbəqədər təhsil üzrə əsas hədəflər 2022–2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasından qaynaqlanır.
“Məktəbəqədər təhsil üzrə əsas hədəflərimiz birbaşa 2022–2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyasından qaynaqlanır. Burada iki əsas istiqamətimiz var: birincisi — məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; ikincisi — tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlığının artırılması və sertifikatlaşdırma mexanizminin tətbiqi”, - deyə Eşqi Bağırov bildirib.
O qeyd edib ki, əhatəliliyin artırılmasında ölkənin hər yerində eyni modelin tətbiqi nəzərdə tutulmur.
“Fərqli ehtiyaclara cavab vermək üçün bir neçə modeldən paralel istifadə edirik”, - deyə MÜTDA direktoru əlavə edib.