Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib
Milli Məclisdə magistratura təhsilinin müddətinin 1 ilə endirilməsi təklif edilib.
1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında deyib. O xatırladıb ki, hər il Azərbaycanda magistraturaya qəbulda boş qalan yer sayı 4 min və daha çox olur:
"Çünki gənclər 2 il oxumaq istəmirlər. Bu müddət uzundur və təklif edirəm ki, magistratura təhsili 1 ilə endirilsin".
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