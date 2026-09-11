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Cəmiyyət

Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

First News Media14:54 - Bu gün
Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

GLP-1 Semaqlutid müalicəsi və həyat tərzi dəyişiklikləri ilə uşaqların 40,4%-i piylənmə kateqoriyasından çıxıb.

Novo Nordisk uşaqlarda piylənmənin müalicəsini araşdıran STEP Young adlı 3 fazalı klinik tədqiqatın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Tədqiqatda 6 yaşı tamam olmuş, lakin 12 yaşına çatmamış, piylənmə ilə yaşayan 165 uşaq iştirak edib.

Nəticələrə əsasən, həftədə bir dəfə dərialtı inyeksiya şəklində GLP-1 semaqlutid qəbul edən, eyni zamanda daha az kalorili qidalanan və fiziki aktivliyini artıran uşaqların 40,4%-i 68 həftə sonra piylənmə kateqoriyasından çıxıb. Bu, təxminən hər 5 uşaqdan ikisinin normal çəki və ya artıq çəki kateqoriyasına keçməsi deməkdir. Tərkibində təsiredici maddə olmayan plasebo verilən qrupda isə heç bir uşaq bu nəticəyə çatmayıb.

Tədqiqatın əvvəlində uşaqların 85%-dən çoxunda ağır dərəcəli piylənmə olub. İştirakçılar təsadüfi qaydada iki qrupa bölünüb və hər iki qrupda qidalanma və fiziki aktivlik dəyişiklikləri tətbiq edilib. Semaqlutid qəbul edən qrupda bədən kütlə indeksinin (BKİ) azalması plasebo qrupu ilə müqayisədə daha çox olub. Beləliklə, tədqiqat əsas məqsədinə çatıb. BKİ çəki və boy əsasında hesablanan göstəricidir; uşaqlarda qiymətləndirmə yaşa və cinsə uyğun aparılır.

Uşaqlıqda piylənmə həm fiziki sağlamlığa, həm də emosional vəziyyətə təsir edə və yetkinlik dövründə də davam edə bilər. Yale Universitetinin professoru Ania M. Jastreboff uşaqlıqda piylənmənin sağlamlıq problemlərinin daha erkən yaranma riskini artırdığını vurğulayıb. Novo Nordisk isə nəticələrin həyat tərzi dəyişiklikləri ilə yanaşı tibbi müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün semaqlutidin potensialını göstərdiyini bildirib.

Tədqiqatda təhlükəsizlik və müalicəyə dözümlülük göstəriciləri böyüklər və yeniyetmələrdə aparılmış əvvəlki tədqiqatların nəticələrinə uyğun olub. Yeni təhlükəsizlik problemi aşkarlanmayıb. Böyümə və cinsi yetişmə ilə bağlı da təhlükəsizlik problemi müşahidə edilməyib.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 2025-ci ildə dünyada 177 milyondan çox uşaq və yeniyetmə piylənmə ilə yaşayırdı.Bu rəqəmin 2040-cı ildə 228 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır.

Semaqlutid qan şəkərinin və bədən çəkisinin tənzimlənməsində iştirak edən təbii GLP-1 hormonunun təsirini təqlid edən dərman maddəsidir.

Ətraflı nəticələr 14-17 noyabr 2026-cı ildə ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində keçiriləcək Obesity Week 2026 toplantısında təqdim olunacaq.

 

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