Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək
Slovakiyanın müdafiə naziri Robert Kalinyak VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində (ADEX 2026) iştirak etmək üçün sentyabrın sonlarında Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına xarici diplomatik korpus nümayəndə heyətinin tərkibində Qarabağ bölgəsinə səfər edən Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov bildirib.
"Bəli, gözlənilir", - səfir Slovakiyanın müdafiə nazirinin ADEX 2026-da iştirak etmək üçün planlaşdırılan səfəri ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.
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