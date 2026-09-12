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İdman

Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

First News Media09:30 - Bu gün
Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

Misli Premyer Liqasının V turunda bu gün daha iki görüş baş tutacaq.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, günün ilk matçında "Kəpəz" doğma meydanda "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

"Qəbələ" 4 xalla turnir cədvəlində 7-ci pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik Gəncə klubu isə doqquzuncudur.

Günün son matçında isə "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ın qonağı olacaq.

"Şamaxı" 5 xalla altıncı yerdədir. Heç bir xalı olmayan "Sumqayıt" isə sonuncu - 12-cidir.

12 sentyabr

Misli Premyer Liqası

I dövrə, V tur

17:30. "Kəpəz" – "Qəbələ"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Cavid Cəlilov.

VAR: Elvin Bayramov.

AVAR: Kamran Bayramov.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev

Gəncə stadionu

19:45. "Sumqayıt" – "Şamaxı"

Hakimlər: Əli Əliyev, Eyyub İbrahimov, Teymur Teymurov, İnqilab Məmmədov.

VAR: Vüqar Həsənli.

AVAR: Rahil Ramazanov.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

"SOCAR Polymer Arena"

Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan turun açılış oyununda "Neftçi" "İmişli"ni 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

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