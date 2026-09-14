 Avro və rubl həftəyə ucuzlaşma ilə başladı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Avro və rubl həftəyə ucuzlaşma ilə başladı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
Avro və rubl həftəyə ucuzlaşma ilə başladı - AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,35 % azalaraq 1,9661 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,56 % azalaraq 2,0105 manat təşkil edib.

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