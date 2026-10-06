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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0346 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9069 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0032 manatadək ucuzlaşıb.

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