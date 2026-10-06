AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0346 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9069 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0032 manatadək ucuzlaşıb.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9069
|AUD
|1,1849
|BYN
|0,5638
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1266
|CZK
|0,078
|CNY
|0,2535
|DKK
|0,2551
|GEL
|0,6535
|HKD
|0,2166
|INR
|0,0176
|GBP
|2,2466
|SEK
|0,1692
|CHF
|2,0441
|ILS
|0,556
|CAD
|1,1916
|KWD
|5,4939
|KZT
|0,3728
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5193
|MDL
|0,0951
|NOK
|0,1771
|UZS
|0,0144
|PKR
|0,6097
|PLN
|0,4353
|RON
|0,3569
|RUB
|2,0032
|RSD
|0,0162
|SGD
|1,3286
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,2998
|TRY
|0,0346
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0377
|JPY
|1,0749
|NZD
|0,9517
|XAU
|7007,74
|XAG
|102,8856
|XPT
|2909,083
|XPD
|1983,9
34