Azərbaycan vətəndaşları 90 gün İordaniyada vizasız qala biləcək
Azərbaycan vətəndaşlarının ümumvətəndaş pasportu ilə vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı artıq 20-ni ötüb.
1news.az xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bu gün keçirilən iclasında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı komitə sədri Səməd Seyidov deyib.
Komitə sədri qeyd edib ki, Azərabycan vətəndaşları 90 gün İordaniyada vizasız qala biləcək.
113