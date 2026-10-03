Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb
Paytaxtın Nərimanov rayonunda oğurluq hadisələri baş verib.
1news.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, rayonun müxtəlif ərazilərində marketlərdən, eyni zamanda bir nəfərin velosipedini, digər şəxsin isə 2 ədəd mobil telefonunun talanması barədə polisə məlumat daxil olub. Nərimanov RPİ 17-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən V.Cəfərov, T.Cəfərov, S.Mahmudov və əvvəllər məhkum olunmuş D.Qasımov müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Araşdırmalarla məlum olub ki, zərərçəkənlərə 5000 manatdan çox ziyan dəyib.
Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir.
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