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YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - SİYAHI

10:16 - Bu gün
YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - SİYAHI

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında partiyanın İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.

İdarə Heyətinin yeni tərkibi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.
İdarə Heyətinin 40 nəfərlik tərkibində Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Alqış Musayev, Amin İsmayılov, Anar İsgəndərov, Arif Rəhimzadə, Asif Əsgərli, Aynur Sofiyeva, Azər Badamov, Bahar Muradova, Bayram Aslanov, Ədalət Muradov, Əfsun Sucayev, Eldar Əzizov, Eldar İbrahimov, Əli Əhmədov, Elmar Qasımov, Elnarə Akimova, Elnur Sadıqov, Fuad İbrahimov, Hicran Hüseynova, Hikmət Məmmədov, İlham Məmmədov, İmamverdi İsmayılov, Kamal Cəfərov, Mixael Zabelin, Mübariz Qurbanlı, Musa Quliyev, Pərvin Kərimzadə, Ramiz Hüseynov, Rauf Əliyev, Rəşad Mahmudov, Şahin İsmayılov, Samir Cəfərov, Tahir Budaqov, Tahir Mirkişili, Tofiq Cahangirov, Ülviyyə Həmzəyeva, Vazeh Əsgərov və Ziyafət Əsgərov yer alıblar.
Məlumat üçün bildirək ki, İdarə Heyətinin VII Qurultayda formalaşmış tərkibi Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Akimova Elnarə Seydulla qızı, Aslanov Bayram Mirazim oğlu, Badamov Azər Camal oğlu, Bayramov Rövşən Cənnət oğlu, Budaqov Tahir Yaqub oğlu, Cahangirov Tofiq Şahmur oğlu, Cəfərov Kamal Xaqani oğlu, Cəfərov Samir Qadir oğlu, Əhmədov Əli Cavad oğlu, Əliyev Rauf Asif oğlu, Elşad Mirbəşir oğlu, Əsgərli Asif Məmməd oğlu, Əsgərov Vazeh Eldəniz oğlu, Əzizov Eldar Əziz oğlu, Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı, Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu, İbrahimov Eldar Rza oğlu, İbrahimov Fuad Natiq oğlu, İsgəndərov Anar Camal oğlu, İsmayılov Amin İsmayıl oğlu, İsmayılov Şahin Əmir oğlu, Kərimzadə Pərvin Orxan qızı, Mahmudov Rəşad Məhəmmədqulu oğlu, Məmmədov Hikmət Baba oğlu, Məmmədov Ramin Ələmşah oğlu, Mirkişili Tahir Famil oğlu, Muradov Ədalət Cəlal oğlu, Muradova Bahar Əvəz qızı, Osmanov Cavid Həmid oğlu, Qasımov Elmar Eldar oğlu, Quliyev Musa İsa oğlu, Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu, Rəhimzadə Arif Qafar oğlu, Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu, Sofiyeva Aynur Məmmədiyyə qızı, Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu, Talıbov Vasif Yusif oğlu, Zabelin Mixail Yuryeviçdən ibarət olub.
Qeyd edək ki, VII qurultayda İdarə Heyətinin tərkibində yer alan Elşad Mirbəşir, Cavid Osmanov, Ramin Məmmədov, Rövşən Bayramov və Vasif Talıbov bu dəfə seçilməyiblər. Alqış Musayev, İlham Məmmədov, İmamverdi İsmayılov, Hicran Hüseynova və Ziyafət Əsgərov İdarə Heyətinin yeni üzvləri olublar.

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