Kamaləddin Qafarov: YAP yeni məsuliyyət mərhələsindədir
“Azərbaycanın müasir siyasi tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) xüsusi yeri onun yalnız siyasi təşkilat kimi fəaliyyət göstərməsi ilə məhdudlaşmır”.
Bu fikri Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov 1news.az-a açıqlamasında səsləndirib.
O, bildirib ki, partiyanın meydana çıxması ölkənin mürəkkəb ictimai-siyasi şərait yaşadığı, dövlətçilik institutlarının ciddi sınaqlardan keçdiyi bir dövrə təsadüf edib. “Prezident, YAP Sədri İlham Əliyevin VIII Qurultayda səsləndirdiyi fikirlər də bu tarixi mərhələyə yeni prizmadan nəzər salmağa imkan verir. Dövlət başçısının “Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi” fikri partiyanın siyasi dayağının mahiyyətini ifadə edir. YAP-ın yaranması ilə bağlı ən mühüm məqamlardan biri həmin prosesin Heydər Əliyev amili ilə bilavasitə bağlı olmasıdır. O illərdə cəmiyyətdə sabitliyə, idarəçilik təcrübəsinə və milli maraqları qorumağa qadir siyasi iradəyə ehtiyac getdikcə daha aydın görünürdü. İlham Əliyevin qurultayda Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışını xalqın tələbi kimi xarakterizə etməsi də məhz bu kontekstdə əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan YAP-ın siyasi tarixini dövlətçilik ideyasının qorunması və inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə birlikdə nəzərdən keçirmək lazımdır”.
Millət vəkili qeyd edib ki, bu gün həmin tarixi xəttin ən mühüm xüsusiyyəti onun dəyişməz prinsiplərlə yeni şəraitə uyğunlaşmasıdır: “Prezident İlham Əliyev qurultayda Ulu Öndərin siyasi xəttinin dəyişməz qaldığını vurğulayaraq onun əsas istiqamətlərini müstəqillik, dövlətçilik, iqtisadi inkişaf, güclü hərbi potensial və milli imkanlardan maksimum istifadə kimi müəyyənləşdirib. Burada əsas məqam həmin istiqamətlərin dövlət siyasətində bir-birini tamamlamasıdır. Müstəqil siyasi qərarlar üçün iqtisadi imkan, iqtisadi dayanıqlıq üçün güclü dövlət institutları, dövlətin təhlükəsizliyi üçün isə müdafiə qabiliyyəti tələb olunur. Beləliklə, bu istiqamətlər vahid dövlətçilik konsepsiyasını tamamlayır. Son illərin təcrübəsi bu siyasi xəttin praktiki nəticələrini də aydın göstərib. 2020-ci il Zəfərindən sonra qarşıya qoyulan əsas məqsəd ərazi bütövlüyünün tam bərpası idi. Dövlət başçısının sözlərinə görə, bu istiqamətdə bir gün belə fasilə verilməyib və İkinci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər müxtəlif cəbhələrdə fəaliyyət göstərilib. VIII Qurultayın ərazi bütövlüyü və suverenliyin tam bərpa edildiyi şəraitdə keçirilməsi də partiyanın siyasi tarixində yeni mərhələyə işarədir. Əgər əvvəlki dövrlərdə əsas məsələ dövlətin mövcudluğunu və müstəqilliyini möhkəmləndirmək idisə, bu gün həmin imkanlar daha geniş inkişaf gündəliyinin əsasını təşkil edir. Bu dəyişiklik YAP-ın qarşısındakı vəzifələrin məzmununa da təsir göstərir. Artıq siyasi fəaliyyət yalnız keçmişin nəticələrinin qorunması ilə məhdudlaşa bilməz. Qarşıdakı mərhələdə iqtisadi gücün artırılması, insan kapitalının inkişafı, milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, dövlət institutlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi və Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin daha da gücləndirilməsi kimi məsələlər ön plana çıxır. Beləliklə, qurultayda səslənən fikirlər YAP-ın fəaliyyətini siyasi irslə gələcəyin dövlətçilik hədəfləri arasında bağlayır. YAP-ın tarixi missiyasının mühüm cəhəti də siyasi varisliyin mexaniki təkrara çevrilməməsidir. Şərait dəyişdikcə yeni vəzifələr meydana çıxır, lakin dövlət müstəqilliyi, milli maraqlar və güclü Azərbaycan ideyası əsas istiqamət olaraq qalır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu xəttin Zəfər, suverenliyin tam təmin olunması və beynəlxalq nüfuzun yüksəlməsi kimi nəticələrlə tamamlanması YAP-ın siyasi fəaliyyətinin yeni reallıqlar fonunda qiymətləndirilməsini zəruri edir. VIII Qurultayın əsas siyasi məzmunu da məhz burada üzə çıxır: Azərbaycan artıq əvvəlki tarixi mərhələnin problemləri ilə deyil, qazandığı imkanlardan necə daha səmərəli istifadə etmək məsələsi ilə üz-üzədir. YAP üçün bu, yeni məsuliyyət mərhələsidir. Tarixdən gələn siyasi xəttin qorunması ilə yanaşı, onun müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi qarşıdakı dövrdə də əsas vəzifələrdən biri olaraq qalır”.