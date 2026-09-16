 Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Faiqə Məmmədova16:50 - Bu gün
Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

SOCAR-ın “Azərikimya” İstehsalat Birliyində modernləşdirmə və yenidənqurmanın yeni mərhələsinə başlanılır.

1news.az-ın məlumatına görə, bunu “20 Sentyabr – Neftçilər Günü” münasibətilə SOCAR-ın “Etilen-Polietilen” zavoduna təşkil olunan media turu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin proseslər üzrə direktoru Samir Səlimli bildirib.

S.Səlimli qeyd edib ki, hazırda müəssisədə modernləşdirmə və yenidənqurma layihəsi həyata keçirilir.

“Layihə avtomatika və idarəetmə sistemlərinin yenilənməsini əhatə edir. Mühəndislik mərhələsi 95 faiz tamamlanıb və gələn ildən sahə işlərinə başlanılacaq”, - deyə o bildirib.

Direktorun sözlərinə görə, müəssisədə etilen və propilenlə yanaşı, bir sıra əlavə məhsullar da istehsal olunur. Bunlara hidrogen, butilen-butadien fraksiyası, maye piroliz qatranı və ağır qatran daxildir.

“Azərikimya”nın fəaliyyəti barədə məlumat verən S.Səlimli bildirib ki, İstehsalat Birliyinin tərkibinə etilen, yüksək təzyiqli (aşağı sıxlıqlı) polietilen və buxar-elektrik enerjisi istehsalı sahələri daxildir.

O qeyd edib ki, yüksək təzyiqli (aşağı sıxlıqlı) polietilen 1800–2500 bar təzyiq altında istehsal edilir. Məhsul daxili tələbat ödənildikdən sonra Türkiyəyə və Avropa ölkələrinə ixrac olunur.

“Buxar-elektrik enerjisi istehsalı sahəmiz müəssisələrimizi və SOCAR Polymer-i yüksək, orta və aşağı təzyiqli buxarla təmin edir. Eyni zamanda burada elektrik enerjisi də istehsal olunur. Artıq buxar hesabına əldə edilən elektrik enerjisi SOCAR-ın digər müəssisələrinə və Sumqayıt elektrik şəbəkəsinə ötürülür”, - deyə S.Səlimli bildirib.

O, hidrogenin həm “Azərikimya”da, həm də SOCAR Polymer-də istifadə edildiyini diqqətə çatdırıb.

“Azərikimya”da hidrogen selektiv hidrogenləşdirmə reaktorlarında tətbiq edilir. Məqsəd əsas məhsullarımız olan etilen və propilenin tərkibindəki asetilen birləşmələrini hidrogenləşdirmə yolu ilə etilen və propilenə çevirməkdir. SOCAR Polymer-də isə hidrogen daxili tələbatın ödənilməsi üçün istifadə olunur”, - deyə direktor vurğulayıb.

S.Səlimlinin sözlərinə görə, “Azərikimya”nın məhsullarının ixrac coğrafiyasına Türkiyə, Çin, Avropa ölkələri, Estoniya və digər dövlətlər daxildir.

Direktor bildirib ki, “Azərikimya”nın istehsal gücü əvvəlki layihələr çərçivəsində SOCAR Polymer və “Azərikimya”nın daxili tələbatı nəzərə alınmaqla artırılıb.

“2016–2021-ci illərdə həyata keçirilən layihə çərçivəsində etilen üzrə istehsal gücümüz 40 faiz, propilen üzrə isə 70 faiz artıb. Qurğu artıq 5 ildir ki, bu istehsal gücü ilə fəaliyyətini davam etdirir”, – deyə S.Səlimli qeyd edib.

Qeyd edək ki, media turu 20 Sentyabr – Neftçilər Günü ərəfəsində SOCAR-ın Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində təşkil olunub. Tədbirdə 30-dan çox media qurumunun nümayəndəsi iştirak edib. Media nümayəndələri “Etilen-Polietilen” zavodunun istehsal sahələri, fəaliyyəti, istehsal gücü və burada həyata keçirilən modernləşdirmə layihələri ilə tanış olublar.

 

Paylaş:
86

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Rəsmi

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanda internet tarifləri artırılır - Minimum 25 manat olacaq

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında “Qobustan” GES-in açılışı ilə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Krımda 45 yaşlı azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak oldu

Sabah Bakıda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Son xəbərlər

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Bu gün, 17:51

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Bu gün, 17:44

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 17:19

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:13

“Dağıdılan məscidlər və abidələr təsadüfi itkilər kimi qiymətləndirilə bilməz” - ŞƏRH

Bu gün, 17:07

Badamdarda mənzildə partlayış – Xəsarət alan var

Bu gün, 17:06

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Bu gün, 16:50

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Bu gün, 16:46

Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində “Etelen-Polietilen” zavoduna media turu təşkil olunub

Bu gün, 16:44

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 16:35

AYNA yollarda nişanlanma və xətlənmə işləri aparacaq

Bu gün, 16:35

Alen Simonyan: Hikmət Hacıyevlə daim əlaqə saxlayırıq

Bu gün, 16:34

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda elmi dərəcəsi olan hərbçilərlə bağlı yenilik: "Leytenant" rütbəsinin müddəti azaldılır

Bu gün, 16:23

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Bu gün, 16:16

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:03

Həlak olan minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Prezident təqaüdünün təyini üçün sənədlər müəyyənləşib

Bu gün, 15:56

Füzuli və Xankəndi şəhər incəsənət məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınıb

Bu gün, 15:40

Tələbələrə nəqliyyat ödənişlərində yeni bonus imkanı

Bu gün, 15:15

Cəlilabadda 18 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər