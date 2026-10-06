Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq
Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol və 4 sənəd imzalanacaq.
1news.az xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan tərəfdən Energetika naziri Pərviz Şahbazov, qarşı tərəfdən Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri Lord Anas Sarvar imzalayacaq.
Məlumata görə, sənədlər Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 8-cı iclası çərçivəsində imzalanacaq.
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