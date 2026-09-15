Oyundan istismara: Bakıda baş verən faciə “Roblox”da uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı nələri göstərir?
Valideynlər “Roblox” sözünü eşidəndə əksəriyyətinin ağlına uşağın cinsi istismarla, qroominqlə (uşağın etimadının mərhələli şəkildə qazanılması), təhqir və zorakılıqla, yaxud təhlükəli davranışlara çağırışlarla üzləşə biləcəyi bir məkan gəlmir.
Daha çox uşaqların asudə vaxtlarında məşğul olduqları kompüter oyunu təsəvvür olunur. Məhz bu yanaşma əsas problemlərdən biri ola bilər.
“Roblox” həqiqətən də oyun platforması olaraq qalır. Lakin bu gün o, sadəcə oyunlar toplusundan daha böyük bir məkandır. İstifadəçilər öz virtual məkanlarını yaradır, bir-biri ilə ünsiyyət qurur, tanışlıqlar əldə edir və müxtəlif icmalar formalaşdırırlar. Bu isə o deməkdir ki, uşaqlarla yanaşı, onların niyyətlərini uşağın müəyyən edə bilməyəcəyi böyüklər də bu mühitdə yer alır.
Avatarın və istifadəçi adının arxasında insanın real yaşını, şəxsiyyətini və məqsədlərini görmək mümkün deyil. Özünü həmyaşıd kimi təqdim edən istifadəçi əslində yetkin şəxs ola bilər. Birgə oyun və ya adi söhbətlə başlayan ünsiyyət zamanla şəxsi yazışmalara, seksual mövzulara, şantaja və ya uşağı təhlükəli hərəkətlərə cəlb etmək cəhdlərinə çevrilə bilər.
Belə ki, Bakıda zərərli kontentlə qarşılaşan yeniyetmənin “Roblox” platformasından istifadə etdiyi zaman baş verən hadisə rəqəmsal mühitin böyüklərin uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş məkan kimi qəbul etməsinin nə dərəcədə təhlükəsiz olduğu barədə yenidən düşünməyə vadar edib.
Əlbəttə, faciənin səbəbinin məhz platforma olduğu qənaətinə gəlmək hələ tezdir. Çünki araşdırma yeni başlayıb. Baş Prokurorluq da ayrıca olaraq yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin hansı kontentə çıxış əldə etdiyini, hansı internet resurslarından istifadə etdiyini və gördüklərinin onun psixoloji vəziyyətinə təsir edib-etmədiyini müəyyənləşdirir. Lakin bu hadisə son illərdə “Roblox” və digər populyar internet platformalarında uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı çoxsaylı məhkəmə iddiaları və araşdırmaların fonunda xüsusilə narahatedici görünür.
Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumata görə, hadisə sentyabrın 13-də Bakının Xətai rayonunda baş verib. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxs çoxmərtəbəli binanın pəncərəsindən yıxılaraq ölüb. Qurumun məlumatına görə, ilkin araşdırma zamanı yeniyetmənin intihar etdiyi müəyyənləşdirilib.
İstintaq hərəkətləri zamanı məlum olub ki, bundan əvvəl yeniyetmə “Roblox” oyun platformasında zərərli kontent və çağırışlarla qarşılaşıb. İstintaqın ilkin qiymətləndirməsinə görə, həmin məzmun onun psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərib.
Bununla belə, yeniyetmənin intiharı, demək olar ki, heç vaxt yalnız bir səbəblə izah edilə bilməz. Uşağın vəziyyətinə eyni vaxtda ailə münasibətləri, həmyaşıdları ilə münasibətlər, bullinq, tənhalıq, psixoloji çətinliklər, məktəbdəki problemlər və bir çox digər amillər təsir göstərə bilər. Belə vəziyyətdə internet həm təhlükəli təsirin müstəqil mənbəyi, həm də artıq mövcud olan problemlərin daha da dərinləşdiyi məkan ola bilər.
Ona görə də bu məsələdə sual yalnız yeniyetmənin “Roblox”da konkret olaraq nə gördüyü ilə bağlı deyil. Daha doğru sual belədir: valideynin yalnız oyun görməyi gözlədiyi bir platformada uşaq niyə potensial təhlükəli böyüklə və ya icma ilə qarşılaşa bilər?
Məhz bu, uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi ilə bağlı ən ciddi problemlərdən biridir. İnternetdə qarşı tərəfin yaşını, görünüşünü və niyyətini real həyatda olduğu kimi müəyyən etmək mümkün deyil. İstifadəçi özünü uşağın həmyaşıdı kimi təqdim edə, uyğun fotoşəkildən istifadə edə, uşağın anlayacağı dildə danışa və tədricən onun etimadını qazana bilər.
Belə bir sxem qroominq kimi tanınır.
Söhbət yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə sonradan seksual istismar, intim məzmun əldə etmək, uşağı təhlükəli hərəkətlərə cəlb etmək və ya etimaddan başqa formada sui-istifadə etmək məqsədilə məqsədyönlü əlaqə qurulmasından gedir. Bununla belə, təhlükəli ünsiyyət heç də həmişə seksual xarakterli açıq məzmunla başlamır. Bu, adi dostluq, birgə oyun və ya musiqi, məktəb və maraqlar barədə söhbət formasında başlaya bilər.
Məhz buna görə “şübhəli saytlara daxil olma” kimi sadə qayda kifayət etmir. Uşaq özünü oyun platforması kimi təqdim edən və uşaqlar üçün də nəzərdə tutulmuş bir məkanda olsa belə, yetkin şəxslə ünsiyyətə girə bilər.
Belə ki, son illərdə “Roblox”la bağlı problem ABŞ-də çoxsaylı məhkəmə araşdırmalarının predmetinə çevrilib. Məsələn, 2025-ci ilin dekabrında platformada uşaqların seksual istismardan kifayət qədər qorunmadığı ilə bağlı ittihamların yer aldığı 80-ə yaxın iddia San-Fransiskoda bir federal proses çərçivəsində birləşdirilib. İddiaçılar, o cümlədən zərər çəkmiş uşaqların valideynləri bildirirlər ki, cinayətkarlar özlərini yetkinlik yaşına çatmayan kimi təqdim edə, “Roblox” vasitəsilə uşaqlarla əlaqə yarada, daha sonra isə ünsiyyəti “Discord” da daxil olmaqla digər platformalara keçirə biliblər. “Roblox” şirkəti isə ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib.
Məsələn, Kaliforniyada 15 yaşlı İtan Dallasın anası tərəfindən qaldırılan iddialardan birində bildirilir ki, oğlan 9 yaşından etibarən valideynlərinin icazəsi ilə və valideyn nəzarəti funksiyası aktiv vəziyyətdə “Roblox”dan istifadə etməyə başlayıb. İddiaya görə, daha sonra özünü uşaq kimi təqdim edən yetkin istifadəçi onunla əlaqə yaradıb.
Lakin zaman keçdikcə ünsiyyət seksual xarakter alıb. Bundan sonra yeniyetmə valideyn nəzarətini söndürməyə və ünsiyyəti “Discord”da davam etdirməyə razı salınıb. Daha sonra ondan açıq-saçıq foto və videolar tələb edilib və həmin materialların yayılacağı ilə bağlı hədələr səsləndirilib.
Nəticədə yeniyetmə 2024-cü ildə vəfat edib. Ailə sonradan polis tərəfindən ehtimal olunan cinayətkarın Floridada digər uşaqlara qarşı analoji cinayətlərlə əlaqədar saxlanıldığını öyrənib.
Digər hadisə isə artıq yalnız seksual istismarla deyil, ekstremist məzmunla da bağlı olub. 2025-ci ilin oktyabrında “Anapol Weiss” hüquq şirkəti 13 yaşlı Odri Haynenin anasının adından iddia qaldırıldığını açıqlayıb. İddiaya görə, qız “Roblox” və “Discord” platformalarında zorakılığın və kütləvi qətllərin, daha konkret desək, Kolumbayn məktəbində baş vermiş kütləvi qətlin təbliğ edildiyi icmanın manipulyasiyasına və təsirinə məruz qalıb. Həmin şəxslərlə ünsiyyətdən və onların sözlərinin təsirindən sonra qız intihar edib.
Hər nə qədər belə olsa da, bu cür işlərin sayının çoxluğu özlüyündə platformaya qarşı irəli sürülən iddiaların miqyasını göstərir. “Anapol Weiss” hüquq şirkəti 2026-cı ilin mayına olan məlumata görə, güman edilən qroominq, uşaqların seksual istismarı, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsləri real həyata keçirməyə cəhdlər və digər sui-istifadə formalarının yer aldığı bir sıra işlərə baxılmasının davam etdiyini bildirib.
2025-ci ilin noyabrında Texas ştatının baş prokuroru da “Roblox”a qarşı iddia qaldıraraq şirkəti uşaqları seksual məzmundan, istismardan və qroominqdən kifayət qədər qorumamaqda ittiham edib. Qurum bildirirdi ki, platforma valideynlərə təhlükəsiz mühit kimi təqdim olunurdu, halbuki uşaqlar burada “yırtıcılarla” qarşılaşa bilərdilər.
Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, “Roblox” son bir il ərzində təhlükəsizlik sistemində ciddi dəyişikliklər edib. Şirkət 2025-ci ildə istifadəçinin yaşı barədə sadəcə özünün məlumat verməsindən yaşın üz və sənədlər vasitəsilə qiymətləndirilməsi texnologiyasından istifadəyə keçəcəyini açıqlayıb. 2026-cı ilin yanvarından etibarən, müvafiq funksiyaların mövcud olduğu ərazilərdə ünsiyyət imkanlarından istifadə üçün yaşın yoxlanılması tələb olunur. İstifadəçilər yaş qruplarına bölünür və böyüklərlə yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında ünsiyyət məhdudlaşdırılmalıdır.
2026-cı ilin iyununda “Roblox” həmçinin Roblox Kids və Roblox Select adlı yaşa uyğun hesab növlərinin qlobal istifadəyə verildiyini açıqlayıb. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün daha sərt məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur, çata giriş isə yaşın yoxlanılmasını tələb edir. Şirkət bildirir ki, oyunları yoxlamağa, müxtəlif yaş qruplarına daxil olan istifadəçilər arasında ünsiyyəti məhdudlaşdırmağa, mətn mesajlarını filtrləməyə və valideynlərə nəzarət imkanları təqdim etməyə davam edir.
“Roblox” özü də etiraf edir ki, heç bir sistem mütləq təhlükəsizliyə zəmanət verə bilməz. Şirkət texnoloji mexanizmlər, valideyn nəzarəti və uşaqlarla internetdə davranış qaydaları barədə söhbətlərin birlikdə tətbiq edilməsinin vacibliyini vurğulayır.
Bəs texniki məhdudiyyətlər ümumiyyətlə kifayətdirmi?
Uşaq üçün “Roblox” sadəcə oyun kimi görünə bilər. Yetkin istifadəçi üçün isə bu platforma eyni zamanda sosial şəbəkə, ünsiyyət və öz məzmununu yaratmaq məkanıdır. “Discord” yeniyetmə üçün dostları ilə ünsiyyət qurduğu adi messencer kimi qəbul edilə bilər. Lakin sui-istifadə etmək istəyən şəxslər üçün həmin alətlər potensial qurbanı tapmaq, onunla etibar münasibəti qurmaq və tədricən uşağı böyüklərdən təcrid etmək vasitəsinə çevrilə bilər.
Təhlükə məhz prosesin tədricən baş verməsindədir. Uşağa “internetdə təhlükəli insanlar var” desəniz, o, çox güman ki, bunu mücərrəd xəbərdarlıq kimi qəbul edəcək. Halbuki real təhlükə çox vaxt tamamilə başqa cür görünür. Bu, bir neçə gün uşaqla birlikdə oyun oynayan, onunla zarafatlaşan, oyunda ona kömək edən, həyatı ilə maraqlanan və yalnız bundan sonra ünsiyyəti gizli saxlamağı xahiş etməyə başlayan istifadəçi ola bilər.
Buna görə də məsələ uşağın internetdən istifadə edib-etməməsi ilə məhdudlaşmır. Müasir uşaq demək olar ki, qaçılmaz olaraq rəqəmsal mühitdədir. Əsas sual bu mühitin böyüklərin təhlükəli davranışlarını nə dərəcədə müəyyən edə və qarşısını ala bilməsidir.
Məhz bu istiqamətdə hazırda müxtəlif ölkələrin qanunvericiliyində tədricən dəyişikliklər edilir. Yetkinlik yaşına çatmayanların və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə tam məhdudiyyət tətbiq edən ölkələrin sayı da getdikcə artır.
Ən diqqətçəkən nümunələrdən biri Avstraliyadır. 2025-ci ilin dekabrından etibarən yaş məhdudiyyətli sosial şəbəkə kimi tanınan platformalar 16 yaşdan kiçik istifadəçilərin hesab yaratmaması və ya mövcud hesablarını saxlamaması üçün ağlabatan tədbirlər görməlidir.
Avropa İttifaqı da rəqəmsal platformalara dair tələbləri sərtləşdirir. Artıq 2026-cı ilin sentyabrında daha sərt yanaşmanın təklif ediləcəyi gözlənilir: Avropa Komissiyası daha kiçik yaşlı uşaqların sosial şəbəkələrə, video platformalarına, çat-botlara və onlayn oyunlara çıxışının məhdudlaşdırılması imkanını nəzərdən keçirir.
Azərbaycan da bu sahədə öz tənzimləmə sistemini formalaşdırmağa başlayıb. 2026-cı ilin fevralında Azərbaycan Prezidenti rəqəmsal mühitdə uşaqların zərərli məzmundan və təsirlərdən qorunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəddə sosial şəbəkələrin uşaqların gündəlik həyatına getdikcə daha erkən daxil olması nəzərə alınaraq, hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi birbaşa qeyd olunur.
Daha sonra, 2026-cı il iyunun 30-da yaş məhdudiyyətli sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyən edən qanunvericilik dəyişiklikləri qəbul edilib. Xüsusilə nəzərdə tutulub ki, belə platformalarda fərdi rəqəmsal hesabın yaradılması yaşın yoxlanılması ilə əlaqələndirilməlidir. 16 yaşdan kiçik istifadəçilərin bu cür hesablara çıxışı məhdudlaşdırılmalı, 16 yaşın tamam olmasını təsdiqləyən məlumat olmadıqda isə mövcud hesablar və onlara aid müvafiq fərdi məlumatlar yeni normalar qüvvəyə mindikdən sonra silinməlidir.
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Lakin ən mükəmməl yaş yoxlama sistemi belə problemi tam həll edə bilməz. Rəqəmsal təhlükəsizliyi yalnız “valideyn nəzarəti” düyməsi üzərində qurmaq mümkün deyil.
Valideyn müəyyən saytlara çıxışı məhdudlaşdıra, filtr qura və ya uşağın sosial şəbəkədən istifadəsini qadağan edə bilər. Ancaq uşağın hər axşam birlikdə oyun oynadığı konkret şəxsin nə dərəcədə təhlükəsiz olduğunu və həftələrlə davam edən ünsiyyətdən sonra həmin şəxsin uşağın düşüncələrinə necə təsir etdiyini müəyyənləşdirmək daha çətindir.
Məhz buna görə də Xətai rayonunda baş verən faciə “uşaqlar internetdən istifadə etməməlidir” yanaşması ilə növbəti müzakirədən daha çox, rəqəmsal mühitin özünün necə qurulduğunun ciddi şəkildə təhlil edilməsini tələb edir.
Böyüklər interneti “təhlükəli” və “təhlükəsiz” məkanlara ayırmağa öyrəşiblər. Birinci kateqoriyaya açıq-saçıq məzmunlu saytlar, anonim forumlar və ya naməlum tətbiqlər aid edilir. İkinci kateqoriyaya isə uşaq oyunları, təhsil platformaları və populyar xidmətlər daxil edilir. Lakin bu bölgü getdikcə daha çox şərti xarakter daşıyır.
Problem yalnız cinsi istismarla da bitmir. Buraya qroominq, şantaj, təhqir və təqib, ekstremist təbliğat, zorakılığın romantikləşdirilməsi, təhlükəli icmalara cəlbetmə və psixoloji təzyiq də daxildir. Bütün bu hallar eyni rəqəmsal məkanda mövcud ola və bir xidmətdən digərinə keçə bilər.
Nəticə etibarilə, yetkinlik yaşına çatmayanların rəqəmsal təhlükəsizliyi eyni anda bir neçə tərəfin — ailənin, dövlətin və texnologiya şirkətlərinin məsuliyyətini tələb edir. Valideynlər milyonlarla məzmun vahidinə və uşağın qarşılaşdığı hər bir istifadəçiyə təkbaşına nəzarət edə bilməz. Dövlət hər yazışmanı əl ilə moderasiya etmək imkanına malik deyil. Platformalar isə təhlükəsizliklə bağlı gözəl bəyanatlarla kifayətlənə bilməz.