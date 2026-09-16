 Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Mövqe

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Oksana Orucova16:46 - Bu gün
Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

"Cənab Prezident İlham Əliyevin son çıxışındakı əsas siyasi mesajlardan biri məncə çox aydındır: Azərbaycan öz milli maraqlarını əsas götürərək türk dünyasında, Qafqazda və İslam dünyasında fəal siyasət aparan müstəqil güc mərkəzinə çevrilib".

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov deyib.

Deputat deyib ki, biz heç kimin siyasi orbitinə daxil olmuruq, əksinə, öz orbitimizi, öz əməkdaşlıq məkanımızı genişləndiririk. Azərbaycanın marağı haradadırsa, siyasətimizin istiqaməti də oradadır

"Azərbaycanın həm türk dünyasının, həm Qafqazın, həm də İslam dünyasının ayrılmaz hissəsi olması yalnız coğrafiya və ya tarixi-mədəni bağlılıq məsələsi deyil. Bu gün həmin mənsubiyyət konkret siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik məzmunu qazanıb. Azərbaycan türk dövlətləri arasında inteqrasiyanın güclənməsində fəal iştirak edir, Qafqazda yeni siyasi reallığın əsas müəlliflərindən biridir, İslam dünyasında isə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək prinsipini ardıcıl müdafiə edir.

Burada bizim üçün əsas meyar Azərbaycan dövlətinin mənafeyidir. Türk dünyasının güclənməsi Azərbaycanın güclənməsidir. Qafqazda sülh və sabitlik Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. İslam dünyasında həmrəyliyin möhkəmlənməsi isə ölkəmizin beynəlxalq mövqelərini daha da genişləndirir. Yəni bu istiqamətlər bir-birinə alternativ deyil, Azərbaycanın milli maraqlarının müxtəlif coğrafiyalardakı davamıdır".

V.İsgəndərov bildirib ki, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra bu siyasətin çəkisi daha da artdı.

"Azərbaycan artıq regionda başqalarının yaratdığı reallıqlara uyğunlaşan dövlət deyil. Reallıq yaradan, gündəlik müəyyən edən və öz milli maraqlarını masada müdafiə edə bilən dövlətdir. Qarabağ Zəfəri bunun ən aydın siyasi və tarixi sübutudur.

Postmüharibə dövründə isə gücün başqa forması ön plana çıxır. Azərbaycan qalib dövlət kimi sülh təklif edir, kommunikasiyaların açılmasını istəyir, iqtisadi əməkdaşlıq və regional inteqrasiya modeli irəli sürür. Bu, zəifliyin deyil, öz gücünə arxayın dövlətin davranışıdır. Müharibəni qazanmaq böyük tarixi hadisə idi, qazanılmış Zəfəri uzunmüddətli siyasi və iqtisadi üstünlüyə çevirmək isə növbəti strateji mərhələdir".

"Azərbaycanın türk dünyasındakı roluna da yalnız ortaq dil və mədəniyyət prizmasından baxmaq artıq kifayət etmir" - deyə o, əlavə edib:

"Xəzər, Orta Dəhliz, enerji layihələri, Şərq-Qərb nəqliyyat bağlantıları və Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik Azərbaycanı türk coğrafiyasını birləşdirən əsas halqalardan birinə çevirir. Coğrafiyamız tarix boyu dəyişməyib, amma bu gün həmin coğrafiyanın siyasi qiyməti dəyişib.

Prezidentin İslam həmrəyliyi ilə bağlı mesajlarında da çox vacib bir prinsip var: parçalanmış coğrafiyalar başqalarının təsir meydanına çevrilir, əməkdaşlıq edən dövlətlər isə öz maraqlarını daha yaxşı müdafiə edə bilirlər. Azərbaycanın yanaşması da kiməsə qarşı blok yaratmaq deyil, ortaq maraqlar ətrafında daha güclü əməkdaşlıq qurmaqdır.

Mədəni irs məsələsi isə bütün bunların mənəvi bazasıdır. Azərbaycan Şərqlə Qərbin, türk dünyası ilə Qafqazın, İslam mədəniyyəti ilə fərqli sivilizasiyaların kəsişdiyi ölkədir. Bizim üstünlüyümüz bu müxtəliflikdən qorxmaq yox, onu dövlətimizin siyasi və mədəni kapitalına çevirmək bacarığımızdır".

Deputat qeyd edib ki, dünya sürətlə dəyişir. Köhnə güc mərkəzləri əvvəlki imkanlarını itirir, yeni regional mərkəzlər formalaşır.

"Belə bir dövrdə Azərbaycanın ən böyük üstünlüyü odur ki, seçim qarşısında qalmır: “Şərq, yoxsa Qərb?”, “türk dünyası, yoxsa İslam dünyası?”, “Qafqaz, yoxsa Mərkəzi Asiya?” Bizim cavabımız sadədir — Azərbaycanın milli marağı haradadırsa, Azərbaycan da oradadır.

Məhz bu siyasət ölkəmizi yalnız Cənubi Qafqaz dövləti çərçivəsindən çıxararaq daha geniş geosiyasi məkanların fəal iştirakçısına çevirir. Bu gün Azərbaycanın sözü ona görə eşidilir ki, arxasında müstəqil siyasət, iqtisadi imkan, hərbi güc, tarixi Zəfər və ən əsası, öz mənafeyini özü müəyyən edən dövlət iradəsi dayanır".

Paylaş:
86

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Rəsmi

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanda internet tarifləri artırılır - Minimum 25 manat olacaq

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında “Qobustan” GES-in açılışı ilə bağlı paylaşım edilib

Mövqe

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Oyundan istismara: Bakıda baş verən faciə “Roblox”da uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı nələri göstərir?

Bakalavr 3 il, magistr 1 il olacaq? - ŞƏRH

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Oyundan istismara: Bakıda baş verən faciə “Roblox”da uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı nələri göstərir?

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Son xəbərlər

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Bu gün, 17:51

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Bu gün, 17:44

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 17:19

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:13

“Dağıdılan məscidlər və abidələr təsadüfi itkilər kimi qiymətləndirilə bilməz” - ŞƏRH

Bu gün, 17:07

Badamdarda mənzildə partlayış – Xəsarət alan var

Bu gün, 17:06

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Bu gün, 16:50

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Bu gün, 16:46

Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində “Etelen-Polietilen” zavoduna media turu təşkil olunub

Bu gün, 16:44

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 16:35

AYNA yollarda nişanlanma və xətlənmə işləri aparacaq

Bu gün, 16:35

Alen Simonyan: Hikmət Hacıyevlə daim əlaqə saxlayırıq

Bu gün, 16:34

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda elmi dərəcəsi olan hərbçilərlə bağlı yenilik: "Leytenant" rütbəsinin müddəti azaldılır

Bu gün, 16:23

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Bu gün, 16:16

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:03

Həlak olan minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Prezident təqaüdünün təyini üçün sənədlər müəyyənləşib

Bu gün, 15:56

Füzuli və Xankəndi şəhər incəsənət məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınıb

Bu gün, 15:40

Tələbələrə nəqliyyat ödənişlərində yeni bonus imkanı

Bu gün, 15:15

Cəlilabadda 18 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər