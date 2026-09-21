Deputat: Tıxacları hələ də çözə bilməyənlər vətəndaşlardan üzr istəməlidir
“İclasa ilk dəfə gecikdiyim üçün üzr istəyirəm, amma şəhərdəki tıxacları hələ də çözə bilməyənlər vətəndaşlardan üzr istəməlidir”.
1news.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo” xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bu gün keçirilən iclasında komitə sədrinin müavini Arzuxan Əlizadə bildirib.
“Tıxaclar dözülməz həddə çatıb. Bu məsələni diqqətə almaq lazımdır. Gecikmələr xüsusilə iş yerlərində işçi ilə rəhbərlik arasında problemlərə səbəb olur”, - deputat qeyd edib.
Deputat Elman Nəsirov da tıxaclarla bağlı narahatlığını dilə gətirib.
“Son günlər Elmlər Akademiyası tərəfdə ciddi insan izdihamı görürəm. Bu məsələ çox ciddiləşib. Aidiyyəti qurumlar bu istiqamətdə təxirəsalınmaz tədbirlər görməlidir. Məncə tıxacların qarşısını almaq üçün smart idarəetmə sistemindən, xarici praktikadan istifadə etməliyik”.