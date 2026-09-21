 Ramiz Mehdiyevin məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi - YENİLƏNİB

First News Media12:08 - Bu gün
Ramiz Mehdiyevin məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi - YENİLƏNİB

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin və onun köməkçisi olmuş Eldar Əmirovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hakim Murad Aslanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib, onlara qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş prosessual hüquq və vəzifələri izah edilib.

Məhkəmə tərəfindən təqsirləndirilən şəxslərin müdafiə hüququnun və digər prosessual təminatlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılıb.

Məhkəmənin qərarı ilə cinayət işi məhkəmə baxışına təyin edilib.

 

 

09:30

Bu gün Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məhkəməsi başlayır.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclasının Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Murad Aslanovun sədrliyi ilə keçirilməsi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində 2025-ci ilin oktyabr ayında cinayət işi açılıb.

DTX-nin yaydığı məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşları - Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev, Abbas Aydın oğlu Abbasov, Əli Əmirhüseyn oğlu Kərimli Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, milli maraq və mənafelərinə qarşı həyata keçirdikləri təxribat-pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması ilə bağlı görülən kompleks tədbirlər nəticəsində saxlanılıblar.

Həmçinin həmin cinayət işi üzrə 2025-ci ilin noyabr ayında Prezident Administrasiyasının keçmiş əməkdaşı Eldar Əmirov da saxlanılıb.

İttihama görə, xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycandakı siyasi proseslərə müdaxilə etmək məqsədilə xarici ölkədə yaradılan "Rusiya Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı" adı altında qeydiyyatdan keçirilən və "Milyarderlər İttifaqı" adlandırılan təşkilatın rəhbərləri Abbas Abbasov Aydın oğlu və İbrahimbəyov Rüstəm Məmməd İbrahim oğlu, eləcə də Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Kərimli Əli Əmirhüseyn oğlu, partiyanın üzvləri - Qəhrəmanlı Fuad Əli oğlu, Zayıdov Qənimət Səlim oğlu və qeyriləri dövlət hakimiyyətinin zorla ələ keçirilməsi, dövlətin mövcud konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi barədə sövdələşiblər.

İttihamda qeyd olunub ki, Ramiz Mehdiyev 2025-ci ilin avqust-sentyabr aylarında dövlət hakimiyyəti əleyhinə gizli plan və fəaliyyət istiqamətlərini özündə ehtiva edən "Dövlət idarəetmə sisteminin yenidən qurulması haqqında təkliflər" başlığı altında xarici dildə hazırladığı yazılı materialı köməkçisi Eldar Əmirov və digərləri vasitəsilə razılaşdırmaq məqsədilə Əli Kərimliyə təqdim edib. Daha sonra 2025-ci ilin oktyabr ayının 3-də sözügedən yazının yekun redaktə olunmuş nüsxəsini "Şərq-Qərb" ASC-nin əməkdaşları vasitəsilə göndərib, qeyd olunan göndəriş texniki olaraq fiksə edilib.

Ramiz Mehdiyev sözügedən şəxslərlə əlbir olub dövlət hakimiyyətinin xarici xüsusi xidmət orqanlarının köməyi ilə ələ keçirilməsi və konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər etməklə, xarici dövlətin nümayəndələrinə Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd kömək etməklə dövlətə xəyanət etməkdə təqsirli bilinib.

Həmçinin ittihamda vurğulanıb ki, Ramiz Mehdiyev 2025-ci ilin 13 oktyabr tarixinədək olan müddətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq pulu leqallaşdırıb.

Sözügedən əməllərlə bağlı Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.2 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma), 274 (dövlətə xəyanət) və 278.1-ci maddələri ilə ittiham verilib.

Paylaş:
368

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

Cəmiyyət

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Mövqe

Akmalın konsertində “Basqalı” erməni melodiyası kimi təqdim edildi – Aftandil İsrafilovun qızından REAKSİYA

1news TV

“24 saatdan az müddətdə qarşıya qoyulan vəzifə yerinə yetirildi”: Anar Quliyev – Antiterror Tədbirləri və zəfərə aparan yol ...

Cəmiyyət

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Prezidentin köməkçisi Pəncəli Teymurovun ailəsindəki xoş gündə - FOTO

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Son xəbərlər

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Bu gün, 18:04

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bu gün, 17:55

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

Bu gün, 17:49

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Bu gün, 17:47

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Bu gün, 17:40

Cəlilabadda quru otluq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 17:37

Açıq havada opera tamaşaları və konsertlərin yeni ünvanı

Bu gün, 17:30

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul olan uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:20

Bakının bu rayonunda qaz kəsiləcək – SİYAHI

Bu gün, 17:06

Məhkəmə Ekspertizasının Metodik Fondu istifadəyə verilib

Bu gün, 17:03

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi piramida sistemləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib - VİDEO

Bu gün, 16:55

Afra Saraçoğlu hava limanında saxlanıldı

Bu gün, 16:51

FIFA U-15 dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Bu gün, 16:44

Dörd ölkə, on istiqamət: Azərbaycan Hava Yollarının genişlənən Mərkəzi Asiya şəbəkəsi

Bu gün, 16:24

Masallıda qanunsuz toyuq kəsimi sexləri aşkarlandı – Fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı

Bu gün, 16:15

Lənkəranda döyülən yeniyetmə 3 gün sonra həyatını itirdi

Bu gün, 16:09

Carlsberg Azerbaijan “Xəzəri Qoruyaq!” sahilyanı təmizlik aksiyasına qoşuldu - FOTO

Bu gün, 15:59

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Bu gün, 15:53

“Biletim.az”da bilet alışı ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 15:33
Bütün xəbərlər