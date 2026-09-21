 Bakı–Ağstafa–Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək - CƏDVƏL | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı–Ağstafa–Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək - CƏDVƏL

First News Media13:42 - Bu gün
Bakı–Ağstafa–Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək - CƏDVƏL

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 26 və 27 sentyabr tarixlərində Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.

Qeyd olunur ki, biletləri dəmiryol kassaları, ADY-nin rəsmi saytı və “ADY Mobile” tətbiqindən əldə etmək olar.

Paylaş:
169

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

Cəmiyyət

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Mövqe

Akmalın konsertində “Basqalı” erməni melodiyası kimi təqdim edildi – Aftandil İsrafilovun qızından REAKSİYA

1news TV

“24 saatdan az müddətdə qarşıya qoyulan vəzifə yerinə yetirildi”: Anar Quliyev – Antiterror Tədbirləri və zəfərə aparan yol ...

Cəmiyyət

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılıb

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Son xəbərlər

Bakıda marketdə qadını döyən kişi saxlanıldı

Bu gün, 18:04

Xüsusi hərəkət zolaqları avtobusların hərəkətini rahatlaşdırır - FOTO

Bu gün, 17:55

“PAŞA Real Estate Qrup” Gürcüstandakı layihəsi ilə bağlı ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə müzakirələr aparıb - FOTO

Bu gün, 17:49

“Bakı Biznes Mərkəzi” Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi

Bu gün, 17:47

Şəki yaylasındakı faciədən sonra diqqətçəkən iddia: “Həmin gün çəkdiyim bütün kadrlar silinmişdi”

Bu gün, 17:40

Cəlilabadda quru otluq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 17:37

Açıq havada opera tamaşaları və konsertlərin yeni ünvanı

Bu gün, 17:30

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul olan uşaqların sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:20

Bakının bu rayonunda qaz kəsiləcək – SİYAHI

Bu gün, 17:06

Məhkəmə Ekspertizasının Metodik Fondu istifadəyə verilib

Bu gün, 17:03

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi piramida sistemləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib - VİDEO

Bu gün, 16:55

Afra Saraçoğlu hava limanında saxlanıldı

Bu gün, 16:51

FIFA U-15 dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana gələnlər üçün viza prosedurları sadələşdirilib

Bu gün, 16:44

Dörd ölkə, on istiqamət: Azərbaycan Hava Yollarının genişlənən Mərkəzi Asiya şəbəkəsi

Bu gün, 16:24

Masallıda qanunsuz toyuq kəsimi sexləri aşkarlandı – Fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı

Bu gün, 16:15

Lənkəranda döyülən yeniyetmə 3 gün sonra həyatını itirdi

Bu gün, 16:09

Carlsberg Azerbaijan “Xəzəri Qoruyaq!” sahilyanı təmizlik aksiyasına qoşuldu - FOTO

Bu gün, 15:59

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

Bu gün, 15:53

“Biletim.az”da bilet alışı ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 15:33
Bütün xəbərlər