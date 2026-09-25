 Nazir: Dünya Bankı Orta dəhliz üzrə ticarət axınlarının 3 dəfə artacağını proqnozlaşdırıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Nazir: Dünya Bankı Orta dəhliz üzrə ticarət axınlarının 3 dəfə artacağını proqnozlaşdırıb

Qafar Ağayev10:56 - Bu gün
Nazir: Dünya Bankı Orta dəhliz üzrə ticarət axınlarının 3 dəfə artacağını proqnozlaşdırıb

“2023-cü ilin qiymətləndirməsində Dünya Bankı təxmin etmişdi ki, düzgün investisiyalar və səmərəlilik tədbirləri Orta dəhliz boyu ticarət axınlarını üç dəfə artıra və səyahət vaxtlarını iki dəfədən çox qısalda bilər”.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

Nazir qeyd edib ki, bu yanaşma Avropa İttifaqının siyasətində və Orta dəhlizin gələcək inkişaf istiqamətlərində də öz əksini tapır.

“Bu dəhlizlərin bəzi bölmələrinin tikintisi başa çatıb, lakin növbəti mərhələ xidmət keyfiyyəti ilə bağlıdır”, - deyə M.Cabbarov bildirib.

Onun sözlərinə görə, əsas məqsəd Azərbaycanın marşrutlarının təkcə mövcud geosiyasi mühitdə deyil, həm də xərc və vaxt baxımından rəqabətədavamlı olmasını təmin etməkdir.

“Bu, rəqəmsal texnologiyalara və tərəfdaş dövlətlərlə yanaşı süni intellektə əsaslanan həllərə yatırılan investisiyaları izah edir”, - nazir əlavə edib.

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