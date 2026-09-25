 Tacikistanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Tacikistanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib

First News Media10:21 - Bu gün
Tacikistanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib

Tacikistanın Baş naziri Koxir Rasulzoda sentyabrın 24-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib.

1news.az xəbər verir ki, burada qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Tacikistanın Baş naziri Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.

Qonağa Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib.

Paylaş:
133

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı “Global Infrastructure Partners” şirkətinin rəhbərini qəbul edib - FOTO

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Siyasət

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində işbirliyinə dair sənədlər imzalanıb - FOTO

Əli Əsədov Tacikistanın Baş naziri ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Qərbi Azərbaycan İcmasında indiki Ermənistan ərazisində Alban irsinin öyrənilməsi üzrə işçi qrup yaradılıb

Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub

YAP-ın VIII Qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum olub

Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

Son xəbərlər

Qəzzanın yenidən qurulmasına tələb olunan məbləğ AÇIQLANDI

Bu gün, 16:27

Azərbaycan XİN-dən Gürcüstan Patriarxlığına xəbərdarlıq

Bu gün, 16:23

Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni təhsil naziri təyin edilib

Bu gün, 16:20

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib

Bu gün, 16:06

Nazir müavini: Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üçün 56 təşəbbüs həyata keçiriləcək

Bu gün, 15:55

Prezident ona general rütbəsi verdi

Bu gün, 15:51

İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 15:40

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində işbirliyinə dair sənədlər imzalanıb - FOTO

Bu gün, 15:25

İşimizi şansa buraxmayaq! - VİDEO

Bu gün, 15:18

Ağcabədidə 8 kiloqramdan çox narkotik aşkarlandı

Bu gün, 15:13

Əli Əsədov Tacikistanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 14:57

Yeni idman dünyası Kinon TV-də: “Setanta Sports & TV” paketi istifadəyə verildi

Bu gün, 14:40

Bilgəhdə boğulan tələbələrin FOTOSU

Bu gün, 14:37

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmizdə təbii resurslardan istifadəyə yeni yanaşma formalaşır”

Bu gün, 14:17

Sumqayıtda qəzada ölən şəxsin hərbçi olduğu məlum olub

Bu gün, 14:08

Döyülən 3 yaşlı uşağın anası valideynlikdən məhrum edilə bilər

Bu gün, 14:02

Valeh Ələsgərov: Ələt Azad İqtisadi Zonasını digər zonalardan fərqləndirən üstünlüklər var

Bu gün, 13:41

Leysan yağacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:40

Laçında “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konserti keçirilib

Bu gün, 13:28

Səməd Bəşirli: Orta Dəhliz regional istehsal üçün yeni perspektivlər açır

Bu gün, 13:15
Bütün xəbərlər