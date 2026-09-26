 Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Qafar Ağayev17:55 - Bu gün
Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Taylandın paytaxtı Banqkokda güclü yağışların səbəb olduğu daşqınlar ciddi fəsadlara yol açıb və şəhər fəlakətdən zərər çəkmiş ərazi elan edilib.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə 48 saat ərzində təxminən 300 millimetr yağıntı düşüb.

Güclü yağışlardan sonra Banqkokun əsas yollarını su basıb, bəzi avtomobillər su altında qalıb. Şəhərin ayrı-ayrı ərazilərində daşqın sularının səviyyəsi bel hündürlüyünə çatıb və sakinlər həmin sulardan keçmək məcburiyyətində qalıblar.

Banqkok qubernatoru Çadçart Sittipunt paytaxtı “fəlakətdən zərər çəkmiş ərazi” elan edib. O bildirib ki, mövcud vəziyyət insanların həyatı üçün risk yaradır, həmçinin dövlət və özəl əmlaka zərər vura bilər.

Daşqınların xüsusilə kanalların yaxınlığında yerləşən ərazilərdə daha güclü olduğu bildirilib.

Tayland hökuməti kanalların yaxınlığında yaşayan sakinlərə təcili xəbərdarlıq edərək əşyalarını daha yüksək ərazilərə köçürməyi tövsiyə edib. Vətəndaşlara zərurət olmadıqca səfər etməmələri ilə bağlı çağırış olunub.

Meteorologiya rəsmiləri həftəsonu ərzində göy gurultulu leysan yağışların davam edəcəyini açıqlayıblar.

Ordu əraziyə cəlb olunub

Tayland ordusu daşqından zərər çəkənlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar və səhra mətbəxləri qurmağa başlayıb.

Banqkok Böyükşəhər Administrasiyası da bəzi məktəbləri müvəqqəti sığınacaq mərkəzlərinə çevirib.

Daşqınların təsirinin artması şəhərdəki supermarketlərdə də sıxlığa səbəb olub. Sakinlərin mümkün yeni yağışlara hazırlaşmaq üçün ərzaq və digər əsas tələbat malları almaq məqsədilə marketlərə üz tutduğu bildirilib.

Suvarnabhumi hava limanı normal fəaliyyət göstərir

Banqkokun əsas hava limanı olan Suvarnabhumidə uçuşların normal qaydada davam etdiyi bildirilib.

Bununla belə, Taylandın turizm rəsmiləri nəqliyyatda yarana biləcək gecikmələri nəzərə alaraq sərnişinlərə səfər planlarına əlavə 2-3 saat vaxt ayırmağı tövsiyə ediblər.

Tayland ötən il də güclü daşqınlarla üzləşib

Tayland ötən ilin noyabrında son illərin ən ağır daşqınlarından biri ilə üzləşib. Ölkənin cənub əyalətlərində baş verən daşqınlar nəticəsində ən azı 145 nəfər həyatını itirib, minlərlə evə ziyan dəyib.

Paylaş:
36

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Mövqe

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ...

Cəmiyyət

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Dünya

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Qəzzanın yenidən qurulmasına tələb olunan məbləğ AÇIQLANDI

Niderlandda Qərbi Nil virusundan ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Paşinyan ABŞ-yə yola düşüb – BMT-də çıxış edəcək

Türkiyədə zəlzələ baş verib

Ermənistan Azərbaycana alüminium folqa ixracını açıqladı

Son xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bu gün, 17:59

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Bu gün, 17:55

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 17:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 16:44

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:18

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Bu gün, 15:46

Quba rayonunda iki avtomobil toqquşub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bu gün, 15:40

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Bu gün, 15:29

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:56

30 trilyon dollar: Bakı qlobal maliyyə olimpinin zirvəsini bir araya gətirdi

Bu gün, 14:53

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 14:38

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:34

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Bu gün, 14:02

Komissiya: Türkiyədə Azərbaycana qarşı kampaniya münasibətləri hədəf almaq məqsədi daşıyır

Bu gün, 13:37

2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Kritik xammal və qlobal iqtisadi təhlükəsizlik” mövzusunda panel sessiya keçirilib

Bu gün, 13:25

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər