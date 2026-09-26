Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb
Almaniyada mümkün icbari hərbi xidmətin tətbiqinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib.
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, təşkilatçıların məlumatına görə, ölkənin təxminən 100 şəhərində baş tutan nümayişlərdə təqribən 45 min şagird və tələbə iştirak edib.
Aksiyalar "Çağırışa qarşı məktəb tətili" təşəbbüsü çərçivəsində təşkil olunub. İştirakçılar icbari hərbi xidmətin mümkün geri qaytarılmasına, həmçinin dövlət xidmətinin genişləndirilməsinə və ölkənin hərbiləşdirilməsinin güclənməsinə qarşı çıxıblar.
Etirazlar Almaniyanın bir sıra iri şəhərlərində keçirilib. Berlinin Veddinq rayonunda polisin məlumatına görə, aksiyaya təxminən 2,4 min nəfər çıxıb. Münhendə etiraza təxminən 700 iştirakçı, Nürnberqdə təxminən 400, Ştutqartda 200, Frankfurt-Mayndа isə 180 nəfər toplaşıb. Hamburqda bir neçə yüz nümayişçi mərkəzi dəmir yolu vağzalının qarşısında toplaşıb.
Təşkilatçılar bildiriblər ki, onlar gənclərin hərbi xidmətə məcbur edilməsinə və Almaniyanın daha da hərbiləşdirilməsi ilə əlaqələndirdikləri siyasətin həyata keçirilməsinə qarşıdırlar. Aksiyanın əsas şüarlarından biri hərbi və mülki çağırışdan imtina etmək və müharibəyə yol verməmək çağırışı olub.
Deutsche Welle-nin qeyd etdiyi kimi, etirazlar həmçinin Hamburqda sentyabrın 24-dən 26-dək keçirilən Bundesverin "Qırmızı fırtına Çarli" hərbi təlimləri ilə bağlı olub.
2026-cı ilin yanvarından Almaniyada hərbi xidmət haqqında yeni qanun qüvvədədir. O, 2008-ci ildə və ondan sonra doğulmuş kişilər üçün icbari tibbi müayinədən keçməyi və müvafiq anketin doldurulmasını nəzərdə tutur. Bununla belə, ilkin çağırış könüllü əsasda həyata keçirilir.
Nəzərdə tutulan mexanizm zəruri sayda hərbi qulluqçu təmin etməyəcəyi halda, icbari hərbi xidmətə keçid barədə qərar Bundestaq tərəfindən qəbul oluna bilər.