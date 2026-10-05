Dubay mənzilini Bakıdan seçmək: “Propify Real Estate” “Sobha Realty” və “Binghatti” ilə birgə 24 və 25 oktyabrda ikigünlük “Roadshow” keçirəcək -FOTO
Dubayda əmlak sahibi olmaq üçün artıq Dubaya getməyə ehtiyac yoxdur: Dubayın aparıcı layihələri Bakıda sizinlə görüşəcək.
“Propify Real Estate” şirkəti Bakıda “Sobha Realty” və “Binghatti” ilə birlikdə iki günlük xüsusi Roadshow (təqdimat tədbiri) keçirəcək.
İki gün ərzində siz:
• seçilmiş Dubay layihələri ilə tanış ola,
• layihələrin real planlarını və aktual qiymətləri öyrənə,
• ödəniş planlarını və təhvil tarixlərini birbaşa tikinti şirkətlərindən əldə edə bilərsiniz.
İştirak ödənişsizdir. Yerlər məhduddur və əvvəlcədən qeydiyyat mütləqdir: propify-realestate.com/roadshow.
“Roadshow” - tikinti şirkətinin öz layihələrini birbaşa alıcıya təqdim etdiyi formatdır. Bakıdakı tədbirdə iştirakçılar mənzillərin real planları, ölçüləri və mənzərələri ilə tanış olacaq, aktual qiymətləri, ödəniş cədvəllərini və təhvil tarixlərini birbaşa mənbədən öyrənəcəklər. Bütün görüşləri Dubay bazarında daim fəaliyyət göstərən “Propify Real Estate” məsləhətçiləri aparır.
Niyə şəxsən iştirak etmək vacibdir
Mənzili uzaqdan seçmək prosesi adətən aylarla uzanan yazışmaya, ziddiyyətli qiymət məlumatlarına və “yerində dəqiqləşdirərik” cavablarına çevrilir. “Roadshow” bu prosesi bir günə sığışdırır: qonaq layihələri yan-yana görür, öz büdcəsi üçün konkret rəqəmi alır və alqı-satqının hüquqi tərəfini addım-addım öyrənir. Bunun üçün Dubaya səfər etmək tələb olunmur.
• Alışın tam dəyəri yerindəcə hesablanır: rüsumlar, ödəniş cədvəli və təhvil tarixləri ilə birlikdə.
• Suallar birbaşa tikinti şirkətlərinin nümayəndələrinə və Dubay bazarını yaxından tanıyan yerli məsləhətçilərə ünvanlanır.
• Tədbir iştirakçıları üçün ayrıca xüsusi təklif nəzərdə tutulub; təklif zalda açıqlanır və tədbirlə birlikdə başa çatır.
Xarici bazar niyə diqqətə layiqdir
Xaricdəki əmlak yığımları başqa iqtisadiyyat və başqa valyuta üzrə şaxələndirməyə imkan verir. Dubayda dirhəmin məzənnəsi ABŞ dollarına bağlıdır, illik əmlak vergisi və kirayə gəlirindən fiziki şəxsin gəlir vergisi yoxdur, 2026-cı ilin bazar məlumatlarına görə isə mənzillərin orta ümumi kirayə gəlirliliyi ildə təxminən 6–7% təşkil edir. Dəyəri 2 milyon dirhəmdən başlayan əmlakın alınması həmçinin BƏƏ-nin 10 illik “Golden Visa”sını əldə etməyə yol aça bilər.
Dubay göründüyündən daha əlçatandır
Belə bir fikir geniş yayılıb ki, Dubayda əmlak almaq üçün dərhal çox böyük məbləğ lazımdır. Əslində, tikintisi davam edən bir çox layihədə ilkin ödəniş əmlakın dəyərinin 20%-ni təşkil edir, qalan məbləğ isə tikinti dövründə hissə-hissə ödənilir; bəzi planlarda ödəniş ayda təxminən 1%-lik hissələrlə aparılır və ya təhvildən sonra da davam edir. Tədbirdə qonaqlar hər layihə üzrə dəqiq ödəniş cədvəlini görəcəklər.
Qonaq tədbirdən nə ilə çıxır
• Ehtiyacın dəqiqləşdirilməsi. Büdcə, məqsəd və vaxt: kirayə gəliri, ikinci ev, övladların gələcəyi üçün mənzil və ya Dubayda yaşayış icazəsinə doğru addım.
• Fərdi qısa siyahı. Uyğun gələn iki-üç “Sobha Realty” və “Binghatti” layihəsi - mənzilin planı, mənzərəsi, təhvil tarixi və real qiyməti ilə, “başlanğıc qiymət” göstəricisi ilə deyil.
• Tam xərc, kağız üzərində. Ödəniş cədvəli, dövlət rüsumları və illik xidmət haqları; alış zamanı nə ödənilir, tikinti boyunca nə ödənilir - qonağın gözü qarşısında hesablanır.
Bakıdan ən çox verilən dörd sual
• Xarici vətəndaş mülkiyyət sahibi ola bilərmi? Bəli. Dubayın “freehold” zonalarında - tədbirdə təqdim olunan layihələr də bu zonalarda yerləşir - xarici alıcı mülkü öz adına tam mülkiyyət hüququ ilə əldə edir, mülk isə “Dubai Land Department”də qeydiyyata alınır. Yerli tərəfdaş və icarə sxemi tələb olunmur.
• Vergi nə qədərdir? BƏƏ-də illik əmlak vergisi və kirayə gəlirindən fiziki şəxsin gəlir vergisi yoxdur. Xərclər birdəfəlik alış rüsumlarından və binanın illik xidmət haqqından ibarətdir.
• Valyuta riski varmı? Dirhəm 1997-ci ildən ABŞ dollarına sabit məzənnə ilə bağlıdır; buna görə mülkün dəyəri dollarda qorunur.
• Ödəniş tam məbləğlə olmalıdırmı? Xeyr. “Off-plan” (tikintisi davam edən) alışlar tikinti müddəti boyunca hissə-hissə ödənilir, seçilmiş layihələrdə isə təhvildən sonrakı ödəniş planları mövcuddur. Dəqiq cədvəl tədbirdə göstərilir.
“Sobha Realty” haqqında
“Sobha Realty” layihələndirmə və inşaat işlərini tam öz daxilində aparır və şirkətin təhvil keyfiyyəti Dubayda etalon sayılır. Flaqman icması “Sobha Hartland” “Mohammed Bin Rashid City” ərazisində, “Downtown Dubai”nin qarşısında yerləşir.
“Binghatti” haqqında
“Binghatti” 2008-ci ildə Dubayda yaradılıb və layihələrinin dizaynından tikintisinədək bütün mərhələləri özü həyata keçirir. Şirkət “Bugatti”, “Mercedes-Benz” və “Jacob & Co” ilə birgə yaratdığı brendli rezidensiyaları ilə tanınır; bunların arasında “Business Bay”də dünyanın ən hündür yaşayış qülləsi kimi planlaşdırılan “Burj Binghatti Jacob & Co” da var.
“Propify Real Estate” haqqında
“Propify Real Estate” - Dubayın daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərən, Dubayın aparıcı tikinti şirkətləri ilə rəsmi tərəfdaşlığı olan brokerdir. Şirkət Azərbaycandan olan alıcıları layihə seçimindən müqavilənin bağlanmasına, ödənişlərin aparılmasına və obyektin təhvil alınmasına qədər müşayiət edir, təhvildən sonra isə kirayəyə verilmə və idarəetmə məsələlərində dəstək göstərir. Bakıdakı “Roadshow”un təşkilatçısı “Propify Real Estate”dir.
“Bakıdan Dubaya uçmadan, bir gün ərzində layihələri yan-yana görmək və öz büdcəsinə uyğun konkret rəqəmi almaq imkanı çox nadir olur. “Roadshow”un mənası budur: qonaq zaldan buklet və ümumi təəssüratla yox, öz hesablaması ilə çıxır”.
İştirak şərtləri:
Tarix: 24–25 oktyabr 2026, şənbə və bazar
Saat: 10:00–18:00, hər iki gün
Məkan: Bakının mərkəzi; dəqiq ünvan qeydiyyatdan sonra bildirilir
İştirak haqqı: Ödənişsiz
Qeydiyyat: Mütləqdir. Hər gün üzrə yerlərin sayı məhduddur; qeydiyyat yerlər tükənənədək davam edir.
Dillər: Azərbaycan, rus, ingilis
Qeydiyyat linki: propify-realestate.com/roadshow
Suallar üçün: +971 52 750 3865 (WhatsApp)
Qeydiyyat formasının doldurulması bir neçə saniyə çəkir; formada qonaq gəliş gününü və saatını seçir: 10:00, 13:00 və ya 16:00.