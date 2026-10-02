 KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Oksana Orucova13:00 - Bu gün
KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) davam edən Ebola epidemiyası nəticəsində ölənlərin sayı 3 982-yə yüksəlib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ölkədə təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı isə 8 224-ə çatıb.

KDR Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə, ölkədə davam edən Ebola epidemiyası ilə bağlı təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 8 224, xəstəlikdən həyatını itirənlərin sayı isə 3 982 nəfər təşkil edir.

Məlumata görə, epidemiyaya yoluxan 2 121 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.

Ebola epidemiyası üzrə ölüm nisbətinin 48,4 faiz olduğu bildirilib.

Paylaş:
112

Aktual

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident: Gələn il minimum əməkhaqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq

Mövqe

400 manat maaşa 15 saatlıq iş: “Sevimli Dad” iş elanında hansı qayda pozuntuları var? - Vəklldən AÇIQLAMA - FOTO

Mövqe

Keçmiş həyat yoldaşının paylaşımlarını "şantaj" adlandıran rəqqas Nicat Azadlı barəsində cinayət işi açıldı - FOTO - VİDEO - ...

Dünya

Azərbaycanlı dizayner dünyanın moda sahəsində ən nüfuzlu şəxslərinin siyahısına daxil edilib – FOTO

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Nepalda uçqun: 15 dağ bələdçisi həyatını itirdi

Ermənistanda daha bir hərbçi öldü

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Dubay–Tel-Əviv reysində qaçırıldığı iddia edilən təyyarə Səudiyyə Ərəbistanına eniş edib - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Son xəbərlər

Azərbaycanlı dizayner dünyanın moda sahəsində ən nüfuzlu şəxslərinin siyahısına daxil edilib – FOTO

Bu gün, 15:18

"Poz-Qazan" oyunlarında sentyabrda 22 böyük uduş qazanılıb

Bu gün, 15:11

Xankəndidə Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdindəki İdarələrarası Mərkəzin İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Bu gün, 15:05

Şamaxıda şadlıq sarayında 72 ədəd şübhəli araq məhsulu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ötən ay dövlət sərhədinin pоzulmasına görə 16 əcnəbi saxlanılıb

Bu gün, 14:40

Zəngilanda ilk dəfə “Qarabağa Qayıdış – İlk Texnika Festivalı” keçirilib - FOTO - VIDEO

Bu gün, 14:35

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:30

Bakıda qarajdan meyit tapıldı

Bu gün, 14:10

"Kəpəz" Azərbaycanın U-19 millisi ilə heç-heçə edib

Bu gün, 13:56

DİN: Məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqları konfetlə zəhərləməsi iddiası təsdiqini tapmayıb

Bu gün, 13:44

Ötən ay sərhədi pozan 20 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 13:38

Portuqaliyalı hakim Qustavo Korreya ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisinin oyununu idarə edəcək

Bu gün, 13:22

Prezident: Gələn il minimum əməkhaqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq

Bu gün, 13:16

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Bu gün, 13:00

400 manat maaşa 15 saatlıq iş: “Sevimli Dad” iş elanında hansı qayda pozuntuları var? - Vəklldən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 12:57

Ötən ay sərhədçilər 600 kiloqrama yaxın narkotik tutub

Bu gün, 12:45

Şənbə günü Azərbaycanda güclü yağış yağacaq

Bu gün, 12:42

Keçmiş həyat yoldaşının paylaşımlarını "şantaj" adlandıran rəqqas Nicat Azadlı barəsində cinayət işi açıldı - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:31

Sumqayıtda şagirdlərin zəhərlənməsinin ilkin səbəbi açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 12:15

Şəmkir-Gədəbəy yolunda yük maşını dərəyə aşıb - FOTO

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər