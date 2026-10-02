KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb
Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) davam edən Ebola epidemiyası nəticəsində ölənlərin sayı 3 982-yə yüksəlib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ölkədə təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı isə 8 224-ə çatıb.
KDR Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə, ölkədə davam edən Ebola epidemiyası ilə bağlı təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 8 224, xəstəlikdən həyatını itirənlərin sayı isə 3 982 nəfər təşkil edir.
Məlumata görə, epidemiyaya yoluxan 2 121 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Ebola epidemiyası üzrə ölüm nisbətinin 48,4 faiz olduğu bildirilib.
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