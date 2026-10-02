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Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Qafar Ağayev16:30 - Bu gün
Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.

1news.az-ın xəbərinə görə, partiyanın VIII Qurultayında İdarə Heyətinin 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

Beləliklə, İdarə Heyətinin yeni tərkibi aşağıdakı kimidir:

İlham Əliyev

Mehriban Əliyeva

Tahir Budaqov

Əli Əhmədov

Arif Rəhimzadə

Elnarə Akimova

Bayram Aslanov

Azər Badamov

Tofiq Cahangirov

Kamal Cəfərov

Samir Cəfərov

Rauf Əliyev

Asif Əsgərli

Vazeh Əsgərov

Ziyafət Əsgərov

Eldar Əzizov

Ülviyyə Həmzəyeva

Ramiz Hüseynov

Hicran Hüseynova

Eldar İbrahimov

Fuad İbrahimov

Anar İsgəndərov

Amin İsmayılov

İmamverdi İsmayılov

Şahin İsmayılov

Pərvin Kərimzadə

Elmar Qasımov

Musa Quliyev

Mübariz Qurbanlı

Rəşad Mahmudov

Hikmət Məmmədov

İlham Məmmədov

Tahir Mirkişili

Ədalət Muradov

Bahar Muradova

Alqış Musayev

Elnur Sadıqov

Aynur Sofiyeva

Əfsun Sucayev

Mixael Zabelin

Qeyd edək ki, bundan öncə VII Qurultayda müəyyənləşmiş İdarə Heyətinin tərkibi aşağıdakı kimi olub:

  1. Əliyev İlham Heydər oğlu
  2. Əliyeva Mehriban Arif qızı
  3. Talıbov Vasif Yusif oğlu
  4. Rəhimzadə Arif Qafar oğlu
  5. İbrahimov Eldar Rza oğlu
  6. Zabelin Mixail Yuryeviç
  7. İsmayılov Amin İsmayıl oğlu
  8. Əhmədov Əli Cavad oğlu
  9. Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu
  10. İsgəndərov Anar Camal oğlu
  11. Əliyev Rauf Asif oğlu
  12. Əzizov Eldar Əziz oğlu
  13. Quliyev Musa İsa oğlu
  14. Muradova Bahar Əvəz qızı
  15. Muradov Ədalət Cəlal oğlu
  16. Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu
  17. Cahangirov Tofiq Şahmur oğlu
  18. Budaqov Tahir Yaqub oğlu
  19. Məmmədov Hikmət Baba oğlu
  20. Badamov Azər Camal oğlu
  21. Sofiyeva Aynur Məmmədiyyə qızı
  22. Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu
  23. İbrahimov Fuad Natiq oğlu
  24. Qasımov Elmar Eldar oğlu
  25. Mahmudov Rəşad Məhəmmədqulu oğlu
  26. Osmanov Cavid Həmid oğlu
  27. Kərimzadə Pərvin Orxan qızı
  28. Cəfərov Samir Qadir oğlu
  29. Əsgərli Asif Məmməd oğlu
  30. Mirkişili Tahir Famil oğlu
  31. Elşad Mirbəşir oğlu
  32. Akimova Elnarə Seydulla qızı
  33. Əsgərov Vazeh Eldəniz oğlu
  34. Məmmədov Ramin Ələmşah oğlu
  35. Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu
  36. Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı
  37. İsmayılov Şahin Əmir oğlu
  38. Bayramov Rövşən Cənnət oğlu
  39. Aslanov Bayram Mirazim oğlu
  40. Cəfərov Kamal Xaqani oğlu
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