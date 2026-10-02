Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR
Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.
1news.az-ın xəbərinə görə, partiyanın VIII Qurultayında İdarə Heyətinin 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.
Beləliklə, İdarə Heyətinin yeni tərkibi aşağıdakı kimidir:
İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva
Tahir Budaqov
Əli Əhmədov
Arif Rəhimzadə
Elnarə Akimova
Bayram Aslanov
Azər Badamov
Tofiq Cahangirov
Kamal Cəfərov
Samir Cəfərov
Rauf Əliyev
Asif Əsgərli
Vazeh Əsgərov
Ziyafət Əsgərov
Eldar Əzizov
Ülviyyə Həmzəyeva
Ramiz Hüseynov
Hicran Hüseynova
Eldar İbrahimov
Fuad İbrahimov
Anar İsgəndərov
Amin İsmayılov
İmamverdi İsmayılov
Şahin İsmayılov
Pərvin Kərimzadə
Elmar Qasımov
Musa Quliyev
Mübariz Qurbanlı
Rəşad Mahmudov
Hikmət Məmmədov
İlham Məmmədov
Tahir Mirkişili
Ədalət Muradov
Bahar Muradova
Alqış Musayev
Elnur Sadıqov
Aynur Sofiyeva
Əfsun Sucayev
Mixael Zabelin
Qeyd edək ki, bundan öncə VII Qurultayda müəyyənləşmiş İdarə Heyətinin tərkibi aşağıdakı kimi olub:
- Əliyev İlham Heydər oğlu
- Əliyeva Mehriban Arif qızı
- Talıbov Vasif Yusif oğlu
- Rəhimzadə Arif Qafar oğlu
- İbrahimov Eldar Rza oğlu
- Zabelin Mixail Yuryeviç
- İsmayılov Amin İsmayıl oğlu
- Əhmədov Əli Cavad oğlu
- Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu
- İsgəndərov Anar Camal oğlu
- Əliyev Rauf Asif oğlu
- Əzizov Eldar Əziz oğlu
- Quliyev Musa İsa oğlu
- Muradova Bahar Əvəz qızı
- Muradov Ədalət Cəlal oğlu
- Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu
- Cahangirov Tofiq Şahmur oğlu
- Budaqov Tahir Yaqub oğlu
- Məmmədov Hikmət Baba oğlu
- Badamov Azər Camal oğlu
- Sofiyeva Aynur Məmmədiyyə qızı
- Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu
- İbrahimov Fuad Natiq oğlu
- Qasımov Elmar Eldar oğlu
- Mahmudov Rəşad Məhəmmədqulu oğlu
- Osmanov Cavid Həmid oğlu
- Kərimzadə Pərvin Orxan qızı
- Cəfərov Samir Qadir oğlu
- Əsgərli Asif Məmməd oğlu
- Mirkişili Tahir Famil oğlu
- Elşad Mirbəşir oğlu
- Akimova Elnarə Seydulla qızı
- Əsgərov Vazeh Eldəniz oğlu
- Məmmədov Ramin Ələmşah oğlu
- Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu
- Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı
- İsmayılov Şahin Əmir oğlu
- Bayramov Rövşən Cənnət oğlu
- Aslanov Bayram Mirazim oğlu
- Cəfərov Kamal Xaqani oğlu