 Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına hazırlıq işləri yekunlaşır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına hazırlıq işləri yekunlaşır

1news Redaksiyası14:16 - Bu gün
Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına hazırlıq işləri yekunlaşır

Prezident İlham Əliyevin “15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” Sərəncamı”na uyğun olaraq, turnirə hazırlıq prosesi yüksək səviyyədə təşkil olunur.

1news.az xəbər verir ki, oyunların böyük əksəriyyətinin keçiriləcəyi Hövsan Yarış Kompleksində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Turnir çərçivəsində keçiriləcək 1000-ə yaxın oyun məhz yeni inşa edilən kompleksdəki 10 futbol meydançasında təşkil olunacaq. Dünyanın 190-a yaxın ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən 4 minə yaxın gənc futbolçunun, məşqçinin və rəsmilərin turnirdə iştirak məqsədilə ölkəmizə səfəri nəzərdə tutulur.

Bir neçə gün öncə FIFA prezidenti Canni İnfantino Azərbaycana səfəri çərçivəsində Hövsan Yarış Kompleksində turnirə hazırlıq işləri ilə yaxından tanış olub. FIFA prezidentinə turnirə hazırlıq prosesi, infrastruktur layihələri, təhlükəsizlik tədbirləri və təşkilati məsələlər barədə ətraflı məlumat verilib. Canni İnfantino qısa müddət ərzində görülən genişmiqyaslı təşkilati işləri, Azərbaycanın turnirə hazırlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndirib.

Qeyd edək ki, Hövsanda yaradılan yeni futbol infrastrukturu gələcəkdə uşaq və yeniyetmə futbolunun inkişafına xidmət edəcək. Azərbaycanın mövcud müasir idman infrastrukturu, sabitliyi, təhlükəsizliyi və ötən illər ərzində qazandığı zəngin təşkilatçılıq təcrübəsi belə irimiqyaslı tədbirlərin ölkəmizdə yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün imkan yaradır. Bu baxımdan, ölkəmizin ilk FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına ev sahibi seçilməsi təsadüfi deyil.

Bu turnir, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq futbol ictimaiyyəti ilə əməkdaşlığının genişləndirilməsi, uşaq və yeniyetmə futbolunun inkişafı, gənc nəslin idmana marağının artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Xatırladaq ki, mundial oktyabrın 22-30-da baş tutacaq. Yarışın açılış oyunu və final qarşılaşması Bakı Kristal Zalında təşkil olunacaq.

Paylaş:
183

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Cəmiyyət

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Cəmiyyət

Bakıda şagird öz sinif yoldaşını öldürdü

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda təlimlərdə iştirak edib

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

İki gün yağış olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Şükürbəyli kəndində daha 9 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:59

Bakıda şagird öz sinif yoldaşını öldürdü

Bu gün, 17:53

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda təlimlərdə iştirak edib

Bu gün, 17:49

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Bu gün, 17:24

İki gün yağış olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:19

“PASHA Bank Georgia”nın Müşahidə Şurasında yeni təyinatlar

Bu gün, 17:11

BMTMM-in analitik məqaləsi “EU Reporter”də yayımlandı – İlham Əliyevin çıxışının əsas tezisləri

Bu gün, 17:01

Aeroport şosesi və Lökbatanda qəza – NİİM səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:50

"Cənnətin iqamətgahı” filminin premyerası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:33

Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Övladlığa götürmə qaydaları dəyişdirildi

Bu gün, 16:19

Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

Bu gün, 16:03

ABB-nin transformasiya təcrübəsi IE Business School-da case-study kimi öyrənilir

Bu gün, 15:40

Liya Bayramovaya vəzifə verildi

Bu gün, 15:38

Siyəzəndə narkotiklərlə bağlı 14 nəfər tutulub

Bu gün, 15:35

Magistratura üzrə ödənişli əsaslarla qəbul olan 195 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:26

Cəbrayıl Şəhəri Günü təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 15:19

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Bu gün, 15:06

Ötən həftə 1144,9 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:59

Dövlət sərhədindən narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:28
Bütün xəbərlər