Bakıda 18 yaşlı oğlan məktəbin qarşısında öldürüldü
Ötən gün Bakının Xətai rayonunda 18 yaşlı gənc oğlan bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.
1news.az Bakupost.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə 56 nömrəli məktəbin qarşısında baş verib.
Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub.
Hadisənin təfərrüatı hələlik məlum deyil.
TƏBİB-dən bildirilib ki, dünən saat 21:25-də Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri, Xətai rayonundan çağırış qeydə alınıb:
"Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1 nəfərin (kişi) həkiməqədər ölüm faktı qeyd alınıb".
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