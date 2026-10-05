 Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

1news Redaksiyası16:03 - Bu gün
Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

Bolqarıstanda paytaxt Sofiya başda olmaqla, ölkənin bir sıra bölgələrində dövlət qurumları, məhkəmələr və təhsil müəssisələrinə bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar daxil olub.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli mətbuatında məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Plovdiv, Köstendil, Montana, Razqrad, İsperih, Loveç, Pazarcık, Burqas, Haskovo, Sliven və Blaqoevqrad şəhərləri ilə yanaşı, ölkənin digər bölgələrində də müxtəlif qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar daxil olub.

Məlumatlardan sonra bəzi müəssisələrdə əməkdaşların təxliyə edildiyi, polis əməkdaşlarının isə binalarda təhlükəsizlik yoxlamaları apardığı qeyd olunub.

Paylaş:
141

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Cəmiyyət

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Dünya

Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Estoniya Rusiya ilə sərhədə elit qoşunlar yerləşdirir

ABŞ ordusu Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 4 nəfər öldürülüb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

UEFA Millətlər Liqası: Çexiya İngiltərəni, İspaniya Xorvatiyanı qəbul edəcək

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Nepalda uçqun: 15 dağ bələdçisi həyatını itirdi

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:59

Bakıda şagird öz sinif yoldaşını öldürdü

Bu gün, 17:53

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda təlimlərdə iştirak edib

Bu gün, 17:49

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Bu gün, 17:24

İki gün yağış olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:19

“PASHA Bank Georgia”nın Müşahidə Şurasında yeni təyinatlar

Bu gün, 17:11

BMTMM-in analitik məqaləsi “EU Reporter”də yayımlandı – İlham Əliyevin çıxışının əsas tezisləri

Bu gün, 17:01

Aeroport şosesi və Lökbatanda qəza – NİİM səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:50

"Cənnətin iqamətgahı” filminin premyerası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:33

Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Övladlığa götürmə qaydaları dəyişdirildi

Bu gün, 16:19

Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

Bu gün, 16:03

ABB-nin transformasiya təcrübəsi IE Business School-da case-study kimi öyrənilir

Bu gün, 15:40

Liya Bayramovaya vəzifə verildi

Bu gün, 15:38

Siyəzəndə narkotiklərlə bağlı 14 nəfər tutulub

Bu gün, 15:35

Magistratura üzrə ödənişli əsaslarla qəbul olan 195 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:26

Cəbrayıl Şəhəri Günü təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 15:19

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Bu gün, 15:06

Ötən həftə 1144,9 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:59

Dövlət sərhədindən narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:28
Bütün xəbərlər