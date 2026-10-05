 Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

1news Redaksiyası16:31 - Bu gün
Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

Azərbaycanda taunla bağlı epidemioloji vəziyyət sabitdir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Rusiyanın İrkutsk vilayətində taun xəstəliyi ilə bağlı yayılan məlumatlar Səhiyyə Nazirliyinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi tərəfindən izlənilir. Hazırda Azərbaycan ərazisində taunla bağlı əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə zərurət yoxdur.

Qeyd edilib ki, bununla yanaşı, epidemioloji vəziyyət daim qiymətləndirilir və ehtiyac yarandığı halda müvafiq tədbirlər operativ şəkildə gücləndirilə bilər.

"Ölkəmizdə son 50 il ərzində taun xəstəliyinə yoluxma halı qeydə alınmayıb. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və aidiyyəti qurumların nəzarəti altındadır. Rusiyadan ölkəmizə gələn şəxslərlə bağlı sanitariya-epidemioloji nəzarət tədbirləri qüvvədə olan tələblərə uyğun keçirilir.

Şübhəli hal aşkarlandığı təqdirdə, xəstədən götürülmüş nümunələrin laborator müayinəsi Səhiyyə Nazirliyinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin laboratoriyasında həyata keçirilə bilər. Mərkəz bu istiqamətdə müayinələrin aparılması üçün zəruri avadanlıq və ləvazimatlarla təmin olunub. Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərinə taun və digər xüsusi təhlükəli infeksiyalar üzrə epidemioloji nəzarət daxildir.

Qeyd edək ki, taun əsasən təbii ocaqlı infeksiyadır və törədicisi Yersinia pestis bakteriyasıdır. Xəstəlik təbiətdə əsasən gəmiricilər və birələr arasında dövr edir. İnsanın yoluxması, əsasən, yoluxmuş heyvan və ya birələrlə təmas, habelə bəzi hallarda xəstəliyin ağciyər forması zamanı tənəffüs yolu ilə baş verə bilər.

Taun müalicə olunan xəstəlikdir və erkən diaqnostika ilə vaxtında tibbi müdaxilə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bununla belə, hazırkı məlumatlara əsasən, Azərbaycan əhalisi üçün xüsusi narahatlığa əsas verən vəziyyət mövcud deyil. Vətəndaşlara yalnız rəsmi məlumatlara istinad etmələri tövsiyə olunur", - deyə əlavə edilib.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Cəmiyyət

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Cəmiyyət

Bakıda şagird öz sinif yoldaşını öldürdü

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda təlimlərdə iştirak edib

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

İki gün yağış olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Şükürbəyli kəndində daha 9 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimini izləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:59

Bakıda şagird öz sinif yoldaşını öldürdü

Bu gün, 17:53

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda təlimlərdə iştirak edib

Bu gün, 17:49

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Bu gün, 17:24

İki gün yağış olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:19

“PASHA Bank Georgia”nın Müşahidə Şurasında yeni təyinatlar

Bu gün, 17:11

BMTMM-in analitik məqaləsi “EU Reporter”də yayımlandı – İlham Əliyevin çıxışının əsas tezisləri

Bu gün, 17:01

Aeroport şosesi və Lökbatanda qəza – NİİM səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:50

"Cənnətin iqamətgahı” filminin premyerası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:33

Azərbaycanda taunla bağlı vəziyyət necədir? - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Övladlığa götürmə qaydaları dəyişdirildi

Bu gün, 16:19

Bolqarıstanda çoxsaylı qurumlara bomba qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb

Bu gün, 16:03

ABB-nin transformasiya təcrübəsi IE Business School-da case-study kimi öyrənilir

Bu gün, 15:40

Liya Bayramovaya vəzifə verildi

Bu gün, 15:38

Siyəzəndə narkotiklərlə bağlı 14 nəfər tutulub

Bu gün, 15:35

Magistratura üzrə ödənişli əsaslarla qəbul olan 195 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:26

Cəbrayıl Şəhəri Günü təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 15:19

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Bu gün, 15:06

Ötən həftə 1144,9 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:59

Dövlət sərhədindən narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:28
Bütün xəbərlər