 Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Qafar Ağayev14:25 - Bu gün
Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

2026-cı ilin hazırlıq planına əsasən, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə birgə tədbirlər çərçivəsində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin N hərbi hissəsində bir qrup hərbi vəzifəlilərin cəlb olunması ilə keçirilən növbəti təlim toplanışı başlayıb. 

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, plana uyğun olaraq hərbi hissəyə qəbul edilən hərbi vəzifəlilər müvafiq qeydiyyatdan və həkim müayinəsindən keçdikdən sonra hərbi geyim və digər zəruri təminat vasitələri ilə təmin olunublar. 

Sonra toplanışın başlanması ilə əlaqədar təntənəli mərasim keçirilib. Tədbirdə toplanışın məqsədi  iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, bu cür tədbirlər ehtiyatda olanların hərbi hazırlığının və nəzəri biliklərinin artırılması, eləcə də praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Tədbir hərbi vəzifəlilərin təntənəli marşla tribuna önündən keçidi ilə başa çatıb.

Daha sonra tədris proqramına uyğun olaraq toplanışa cəlb edilən şəxsi heyətə Azərbaycan Ordusunun arsenalında olan müasir silah və texnikalar barədə ətraflı məlumatlar verilib.

Qeyd edək ki, toplanış müddətində hərbi vəzifəlilərə müasir döyüşaparma və özünümüdafiə üsulları öyrədiləcək, həmçinin real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış taktiki və digər hazırlıqlar üzrə nəzəri-praktiki məşğələlər keçiriləcək.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Cəmiyyət

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəsmi

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - ...

Cəmiyyət

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Quba-Xınalıq yolunda baş verən sürüşmə nəticəsində 8 kəndin əlaqəsi kəsilib - FOTO

Son xəbərlər

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Bu gün, 15:21

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Bu gün, 15:10

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:05

Tramp Rusiyada yayılan xəstəliklə bağlı Putinlə danışacaq

Bu gün, 14:52

"Atəş açmasaydı, əsgəri Azərbaycana qaytaracaqdıq"

Bu gün, 14:47

Azərbaycanda “Stop-Kredit” xidməti istifadəyə verilib

Bu gün, 14:34

Vyetnamda 2 700 pişiyi kəsib satmaq üçün oğurlayan dəstə SAXLANILDI

Bu gün, 14:33

Azərbaycan nümayəndə heyətindən ATƏT PA-da Ermənistan nümayəndə heyətinin təxribat xarakterli bəyanatına CAVAB

Bu gün, 14:30

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Bu gün, 14:25

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Bu gün, 14:16

Qeyri-neft-qaz ixracında yeni mərhələ: logistika xərclərinin kompensasiyası rəqabət imkanlarını necə dəyişəcək?

Bu gün, 13:53

Azərbaycan heyəti ATƏT Parlament Assambleyasında itkin düşmüş şəxslər və mina problemi məsələlərini qaldırıb

Bu gün, 13:47

Bıçaqlanan müavin Vüqar Qurbanovun qohumu imiş

Bu gün, 13:26

Qırğızıstan Prezidenti: Azərbaycanın sədrliyi birgə işimizə yeni təkan verəcək

Bu gün, 13:22

Doqquz ayda əlillik təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:08

Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 13:05

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:45

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

Sosial şəbəkədə ailə üzvlərini təhqir edənə 7000 manat cərimə - Məhkəmədən QƏRAR

Bu gün, 12:40

Tağıyev qəsəbəsində dənizdə batan 82 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər