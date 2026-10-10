Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb
Rusiyanın Zaporojyeyə hücumu nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 12 nəfər ölüb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, daha 14 nəfər yaralanıb, onlardan 2-si kritik vəziyyətdədir.
Zelenski əlavə edib ki, hadisə yerində təcili xidmətlər işləyir, axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir.
Bundan başqa, ötən gecə Ukraynanın 13 regionu zərbəyə məruz qalıb. Yaşayış evləri, infrastruktur və dəmir yolu obyektləri zədələnib.
156