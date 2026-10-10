 Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

1news Redaksiyası15:25 - Bu gün
Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Azərbaycan və Pakistan dəyişməz dostluq və strateji tərəfdaşlığa sadiq olduqlarını, həmçinin iqtisadiyyat, investisiya və ticarət sahələrində əməkdaşlığı genişləndirərək ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə yüksəltmək niyyətində olduqlarını təsdiqləyiblər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığının yekunlarına dair yazıb.

"Bu gün mənim əziz qardaşım, Prezident İlham Əliyevlə səmimi telefon danışığım oldu. Biz Pakistan və Azərbaycan arasında möhkəm dostluğu və strateji tərəfdaşlığı, eləcə də güclü ikitərəfli əlaqələrimizi daha sıx iqtisadi, investisiya və ticarət əməkdaşlığına çevirmək əzmimizi təsdiqlədik", - Şərif qeyd edib.

Pakistan lideri həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycanın "ASAN xidmət" modeli əsasında yaradılmış Pakistandakı "Asaan Khidmat" şəbəkəsinin genişləndirilməsinə hərtərəfli dəstək göstərməyə razılıq verdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.

Şərif əlavə edib ki, telefon danışığı zamanı tərəflər regional hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparıb dialoqa, sülhə və sabitliyə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.

Paylaş:
134

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

Siyasət

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Siyasət

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Rəsmi

Prezident bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin etdi

Siyasət

Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib

Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zafer Tarıkdaroğlu: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişləri məmnuniyyətlə qarşılayırıq

YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - SİYAHI

Ramiz Mehdiyevin ittihamı oxunacaq - Bu gün məhkəməsidir

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Son xəbərlər

Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

Bu gün, 17:57

İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb

Bu gün, 17:49

Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Bu gün, 17:13

Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:53

Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

Bu gün, 16:39

Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

Bu gün, 16:23

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

Bu gün, 16:10

Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib

Bu gün, 16:09

Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

Bu gün, 16:07

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Bu gün, 15:52

Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib

Bu gün, 15:32

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Bu gün, 15:25

Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək

Bu gün, 15:16

Türkiyədə uşaqlar üçün sosial media qadağası rəsmiləşdi

Bu gün, 15:05

Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə vençur fondu dövlət qeydiyyatına alınıb

Bu gün, 14:52

Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub

Bu gün, 14:41

Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 14:21

Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

Bu gün, 13:51

Kənan Nəsibov Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb

Bu gün, 13:33
Bütün xəbərlər