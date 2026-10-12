AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9053 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 1,9948 manat təşkil edib.
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