“Instagram” və “TikTok”da problem yaranıb
“Instagram” və “TikTok” sosial şəbəkələrinin istifadəçiləri platformaların fəaliyyətində yaranan problemlərlə üzləşirlər.
1news.az xəbər verir ki, istifadəçilər sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı müxtəlif çətinliklərin yarandığını bildirirlər.
Məlumata görə, “Instagram”da lentin yenilənməsi və profillərə daxil olmaq mümkün olmur. “TikTok” istifadəçiləri isə videoların və digər paylaşımların yüklənməsi ilə bağlı problemlər yaşadıqlarını qeyd edirlər.
Problemin nədən qaynaqlandığı və neçə istifadəçiyə təsir etdiyi hələlik məlum deyil.
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