Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur
Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur.
1news.az xəbər verir ki, bu fikri Kambocanın Baş naziri Hun Manet Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
Baş nazir bildirib ki, çoxtərəfli səviyyədə biz, həmçinin beynəlxalq platformalarda münasibətləri gücləndirməyi razılaşdıq. O, ölkəsinin Azərbaycanın Asiyanın parlamentlərarası ittifaqına müşahidəçi qismində qoşulma təşəbbüsünü dəstəklədiyini də qeyd edib.
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